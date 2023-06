Com diversos famosos no elenco, trailer de Duna 2 é lançado

29/06/2023 | 16:10



O começo da tarde desta quinta-feira, dia 29, foi muito animada para os fãs de Duna. Isso porque o trailer do segundo filme foi - finalmente - lançado e nos deu um gostinho do que está por vir. Entretanto, a calma deve ser sua melhor amiga, já que o longa só vai chegar às telinhas dos cinemas brasileiros no dia 2 de novembro.

No vídeo, podemos rever os personagens do primeiro filme da franquia, interpretados por Timothée Chalamet, Rebecca Ferguson e Zendaya. Mas é claro que, além de matar a saudade deles, vamos conhecer novos integrantes do elenco da produção, como: Florence Pugh, Christopher Walken, Léa Seydoux e Austin Butler.

O trailer também mostra alguns momentos de tensão, e outros que deixam o mistério no ar. Vale lembrar que os filmes são baseados em uma saga de seis livros. A animação dos fãs está grande, principalmente porque o primeiro filme da franquia ganhou diversos prêmios. Das dez indicações que recebeu no Oscar 2021, a produção audiovisual ganhou seis.