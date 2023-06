BYD Dolphin é o carro elétrico mais barato do Brasil

Nilton Valentim



28/06/2023 | 15:31



A BYD apresentou nesta quarta-feira (28/6) o Dolphin, o quinto veículo de passeio da montadora chinesa no Brasil. Vendido por R$ 149.800, o hatch é maior e mais espaço que o Kwid e-Tech, da Renault, que tem preço semelhante (R$ 149.900). Com a bateria 100% carregada, ele roda até 291 km, segundo avaliação do Inmetro.

O Dolphin utiliza a e-Platform 3.0, especialmente desenvolvida pela marca para veículos puramente elétricos. A plataforma é responsável por integrar o sistema de alta tensão e as baterias com o chassi do carro, o que melhora a segurança e a autonomia, além de garantir uma experiência de condução inteligente. O veículo pode acelerar de 0 a 100 km/h em 10,9 segundos e atinge uma velocidade máxima de 150 km/h.

A distância entre eixos de 2,7 m que deixa o veículo mais espaçoso internamente. Isso faz com que os passageiros do banco traseiro tenham mais espaço para as pernas. O assoalho na parte traseira também é plano, o que melhora ainda mais o conforto dos passageiros.

A bateria pode ser recarregada de forma simples. Com um adaptador é possível usar até uma tomada comum de 127V ou 220V. Já nos carregadores de alta potência que estão em shoppings, postos, estacionamentos e muitas residências, a bateria do Dolphin pode ir de 20% a 80% em apenas 25 minutos.

O modelo vem equipado com ICS (Inteligent Cockpit System) que possui uma tela de 12,8", rotação elétrica para posição vertical e horizontal, além de seis alto-falantes. O BYD Dolphin EV possui capacidade para cinco ocupantes, e foi projetado com diversos espaços internos de armazenamento e organização para ajudar no dia a dia.

O sistema pode ser pareado com o Apple Carplay e Android Auto ou com o aplicativo BYD, que possibilita abrir e trancar o carro pelo celular, programar o ar-condicionado e até verificar o nível da bateria.

O novo modelo também é uma fonte de energia. O BYD Dolphin possui a função sistema VtoL (Vehicle to Load), com o uso de um adaptador a bateria do carro se transforma numa fonte de energia que pode utilizar equipamentos externos como uma cafeteira, um laptop, uma pipoqueira e até uma luminária.



Outro detalhe tecnológico que chama a atenção é o serviço OTA que permite fazer atualizações no sistema do carro à distância, parecido com o que fazemos com os smartphones. O proprietário do Dolphin recebe uma mensagem no painel que existe uma atualização disponível e faz o download quando estiver estacionado e em segurança. Para baixar o arquivo, é possível utilizar o pacote de internet que já vem instalado no veículo.



Cores e garantia

O BYD Dolphin é oferecido nas cores Cinza (Grey), Rosa (Afterglow Pink) e Amarelo (Cheese Yellow). A garantia é de cinco anos ou 200 mil quilômetros rodados (sistema elétrico do PHEV + baixa tensão + chassis). A bateria Blade contará com garantia de oito anos ou 200 mil quilômetros percorridos.