Polícia confirma que restos mortais encontrados em Los Angeles são do ator Julian Sands

28/06/2023 | 13:11



Novidades no caso de desaparecimento do ator Julian Sands. Na terça-feira, dia 27, as autoridades britânicas anunciaram que os restos mortais encontrados no último sábado, dia 24, por visitantes do deserto Mount Baldy, em Los Angeles, nos Estados Unidos, eram, de fato, do ator, que estava desaparecido desde 13 de janeiro. No sábado, os visitantes entraram em contato com a delegacia de Fontana após terem encontrado restos mortais, que foram levados a um legista do condado de San Bernardino.

- O processo de identificação do corpo localizado no Monte Baldy em 24 de junho de 2023 foi concluído e foi identificado positivamente como Julian Sands, de 65 anos, de North Hollywood. A forma da morte ainda está sob investigação, aguardando mais resultados de testes. Gostaríamos de estender nossa gratidão a todos os voluntários que trabalharam incansavelmente para localizar o Sr. Sands; disse o Departamento do Xerife de San Bernardino.

A notificação do desaparecimento de Sands foi feito em 13 de janeiro deste ano, quando o ator saiu para passear na área de Baldy Bowl Trail, nas montanhas de San Gabriel. Após o desaparecimento, tanto o xerife quanto voluntários faziam buscas ao redor, mas devido ao inverno rigoroso, ficou mais difícil de concluir a operação.

Durante sua trajetória de ator, ele participou do filme Merchant-Ivory A Room With a View, de 1985 e também estrelou como filho do Satanás em produções de Warlock. Outros filmes que tiveram a participação do ator foram Leaving Las Vegas (1995), The Browning Version (1994), One Night Stand (1997), The Loss of Sexual Innocence (1999), o inovador Timecode (2000), Hotel (2001) e Suspension of Disbelief (2012).

Um dia antes de seus restos mortais serem descobertos, sua família divulgou sua primeira declaração desde o início da busca, expressando sua gratidão àqueles que trabalharam incansavelmente para encontrá-lo.

- Continuamos a manter Julian em nossos corações com memórias brilhantes dele como um pai maravilhoso, marido, explorador, amante do mundo natural e das artes e como um artista original e colaborativo, disseram.