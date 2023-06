Como é o Thermas Water Park, parque aquático em São Pedro

Maria Beatriz Vaccari

Do Rota de Férias



28/06/2023 | 11:55



A 180 quilômetros de distância da capital paulista, o Thermas Water Park reúne dezenas de atrações molhadas em mais de quatro quilômetros quadrados. Pensado para entreter pessoas de todas as idades, o local está entre os 10 parques aquáticos mais visitados da América Latina, de acordo com a associação internacional Themed Entertainment Association (TEA/AECOM).

Quem se hospeda no recém-inaugurado Enjoy São Pedro Thermas Resort, que fica bem em frente ao complexo, tem acesso liberado e gratuito. Já os visitantes convencionais precisam adquirir ingressos (veja mais informações abaixo).

Como é o Thermas Water Park

Com cinco áreas temáticas, o Thermas Water Park reúne atrações secas e molhadas, tranquilas e radicais, bem como espaços gastronômicos e cantinhos perfeitos para relaxar. Ali, é comum ver todo mundo curtindo a experiência, desde crianças pequenas, adolescentes até casais e idosos que viajam em família.

É importante destacar que todas as piscinas contam com salva-vidas, cadeiras, quiosques de comidas e bebidas, além de banheiros próximos. Outro ponto importante é que o complexo tem armários e um enorme refeitório, onde é servido um buffet de almoço.

Maior piscina de ondas de São Paulo

Divulgação Piscina de ondas do Thermas Water Park

Um dos grandes destaques do parque é a piscina de ondas, que é a maior do estado de São Paulo. São 1.300 metros quadrados de área construída, 2,6 milhões de litros de água e 16 níveis de ondas.

Com um visual que simula uma praia, a atração conta com gruta, cascata e um incrível barco pirata com canhões que soltam água. Os ciclos de ondas duram 30 minutos e são anunciados pela buzina do navio em horários pré-definidos (indicados nos quiosques mais próximos).

Parque da Baleia

O Parque da Baleia é o queridinho dos casais e das famílias com crianças mais velhas. Com mais de um milhão de litros de águas quentes, o local tem uma piscina com hidromassagem, gruta e até toboágua.

Cheia de mesas e cadeiras para tomar sol, a área também conta com quiosque de sorvete italiano e com um espaço gastronômico que prepara porções e drinques. Além disso, há um palco que recebe apresentações musicais.

Áreas infantis

Divulgação Brinquedos infantis do Thermas Water Park

Quem visita o parque com crianças encontra várias atrações à disposição. A área infantil é dividia em três espaços: baby (para os pequenos de até 6 anos), infantil (para o público de 7 a 12 anos) e Rio Lento (para todas as idades).

Os espaços têm um visual lúdico, com brinquedos importados do Canadá. Além disso, há um grande castelo com vista panorâmica do parque e uma loja de doces.

Outro local que costuma encantar a criançada é a Fazendinha do Vô Bráulio. O espaço permite aproveitar a atmosfera do campo e observar animais como porquinhos, vaquinhas e galinhas.

Área do Disco e Mundo Pré-Histórico

Os espaços temáticos Área do Disco e Mundo Pré-Histórico estão em manutenção e devem ser modernizados para oferecer experiências ainda melhores aos visitantes do Thermas Water Park.

O primeiro abriga piscina de águas quentes, rampa de boia, cascatas, gêiser e até um vulcão. Já o segundo leva a galera a uma viagem no tempo, na qual é possível observar réplicas de dinossauros.

Toboáguas

Divulgação Toboáguas do Thermas Water Park

Os fãs de adrenalina podem descer os vários toboáguas do Thermas Water Park quantas vezes quiserem. Há opções de todos os tipos, desde percursos retos até caracóis que conferem ainda mais emoção à experiência.

O mais radical é o Free Fall, com 12 metros de queda livre. Caso queira encarar os escorregadores, não se esqueça de levar roupas como camisetas finas e bermudas de lycra, já que biquínis e sungas podem ser facilmente arrancados durante os trajetos.

Thermas Water Park: funcionamento e ingressos

O Thermas Water Park abre de sexta-feira a segunda-feira, das 9h às 17h. O horário e os dias de funcionamento, contudo, podem sofrer alterações. Por isso, a dica é sempre consultar o calendário atualizado no site oficial do parque aquático.

Os ingressos podem ser adquiridos diretamente na bilheteria do complexo ou pelo site – as vendas online antecipadas contam com descontos especiais de até 70%.

Os preços partem de R$ 29,90 (para crianças de até 6 anos), R$ 34,90 (para jovens de 7 a 11 anos), R$ 39,90 (para idosos, aniversariantes do mês e professores) e R$ 44,90 (para adultos). Há também combos de quatro entradas por R$ 159,90 e pacote de ingresso com almoço por R$ 89,90.

Vale lembrar que os hóspedes do Enjoy São Pedro Thermas Resort têm acesso gratuito e irrestrito ao parque aquático.

Serviço

O Thermas Water Park fica na fica na Rodovia SP 304, Km 189 – Fazenda Limoeiro, São Pedro – SP.