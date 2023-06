Ryan Mallett, ex-jogador de futebol americano, morre aos 35 anos de idade e Tom Brady lamenta notícia

28/06/2023 | 11:11



2023 está sendo marcado por grandes perdas no mundo dos famosos. O ex-jogador de futebol americano Ryan Mallett morreu aos 35 anos de idade. Segundo informações do TMZ, ele se afogou na Florida e foi levado ao hospital, mas não resistiu. Ryan foi quarterback dos times New England Patriots - onde também atuou como reserva de Tom Brady, Houston Texans e Baltimore Ravens.

Ao saber da notícia, Tom usou as redes sociais para lamentar:

Nós perdemos um grande homem. Rezando pela família Mallett e todos os seus entes queridos hoje.

Os times em que Ryan atuou também prestaram suas homenagens:

O New England Patriots está profundamente triste ao saber da morte repentina e inesperada do ex-zagueiro Ryan Mallett. Nossos pensamentos estão com a família Mallett, seus ex-companheiros de equipe e todos os que estão de luto por sua perda.

O Baltimore Ravens escreveu:

Estamos tristes ao saber da morte de Ryan Mallett. Ryan era uma pessoa incrível e um companheiro de equipe leal. Ele tinha uma personalidade contagiante e, ao longo de seu tempo como Raven, o carisma de Ryan e a alegria de estar perto da equipe estavam constantemente em exibição. Nossas sinceras condolências estão com a família Mallett durante este momento difícil.