São Caetano abre processo seletivo para auxiliares de Primeira Infância

Da Redação



28/06/2023 | 10:03



A Secretaria de Educação de São Caetano abriu processo seletivo simplificado para contratação emergencial, pelo prazo de um ano, de auxiliares de Primeira Infância.

As inscrições deverão ser efetuadas pelo site http://educacao.saocaetanodosul.sp.gov.br até às 17 horas de hoje.

Podem se inscrever pessoas que tenham o Ensino Médio completo. A contratação será feita por CLT, para uma carga horária de 30 horas semanais, e a remuneração será composta pelo salário base de R$ 2.310,00, cesta básica de R$ 262,74 e vale transporte de R$ 213,61. Também estão garantidas vagas para pessoas com deficiência.

A avaliação será realizada mediante aplicação de uma prova composta por 40 questões de múltipla escolha de Língua Portuguesa, Matemática, Conhecimentos Gerais e Legislação. O conteúdo da prova está descrito no edital publicado no Diário Oficial Eletrônico desta segunda-feira.

As provas serão realizadas no dia 6 de agosto, e terão a duração de, no máximo, três horas. Os locais e horários das provas serão disponibilizados para consulta no dia 1º de agosto, no Portal da Educação (http://educacao.saocaetanodosul.sp.gov.br) e no Diário Oficial Eletrônico (https://diariooficial.saocaetanodosul.sp. gov.br).

Os resultados preliminares serão divulgados no dia 11 de agosto, no Diário Oficial e no Portal da Educação - os resultados finais serão divulgados no dia 17 de agosto. O edital do processo seletivo pode ser conferido através do https://sites.google.com/scseduca.com.br/seletivoapi