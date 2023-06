Pia Sundhage não garante Marta titular da seleção em sua sexta Copa do Mundo

27/06/2023 | 17:50



Maior jogadora de futebol de todos os tempos e eleita seis vezes a melhor do mundo, aos 37 anos a atacante Marta irá para aquela que poderá ser sua última Copa do Mundo. Nesta terça-feira, a jogadora foi a última a ter o nome anunciado pela técnica Pia Sundhage, que enalteceu todas as qualidades da jogadora, mas não a garantiu como titular.

Marta vem sofrendo com sucessivas lesões, mas nos últimos dias garantiu nas redes sociais que estará em plenas condições para o Mundial. Pia Sundhage conta muito com a jogadora, mas logo após anunciá-la como uma das 23 convocadas para a Copa do Mundo da Austrália e da Nova Zelândia, reiterou que a atleta não é mais a mesma de outras épocas.

"(Eu lembro da) Marta, em 2018, quando eu treinava nos EUA, ela era brilhante. Mas ela não domina mais o jogo como naquela época, por duas razões. Ela está mais velha e não tão rápida, e as outras jogadoras são muito rápidas agora", explicou Pia.

A treinadora já havia dito em entrevista ao Estadão que vê Marta muito mais como uma jogadora para deixar as atacantes na cara do gol do que artilheira. E voltou a comentar isso nesta terça.

"Marta é a rainha, é um ícone. Estar perto dela é contagioso. É generosa, tem muita energia, no passe final é uma das melhores. Estar perto dela e ter a chance de jogar com ela é importante", afirmou Pia. "Se vai estar como titular eu não sei, mas com certeza vai cumprir a função que daremos a ela."

A treinadora também comentou sobre eventual pressão por ser a provável última Copa do Mundo de Marta, assim como aconteceu com Messi no Mundial do Catar. "Pressão é a palavra errada, parece meio negativa. Eu sou sortuda por estar perto da Marta, a forma como ela vai jogar e estar perto do time. Acho que podemos usar o nome e a pessoa dela de forma positiva", considerou Pia.