Manchester City confirma croata Kovacic, ex-Chelsea, como 1º reforço após tríplice coroa

27/06/2023 | 17:33



O Manchester City não deu nem tempo para o técnico Pep Guardiola digerir a saída de Gündogan para o Barcelona. O clube anunciou o substituto nesta terça-feira, e trata-se do croata Kovacic, de 29 anos, que estava no Chelsea. O jogador, que assinou por quatro temporadas, custou R$ 152 milhões aos cofres do clube, além de futuras variáveis por metas conquistadas.

"É alguém que estamos monitorando há muito tempo e sempre nos impressionou por onde passou. Foi uma decisão muito simples contratá-lo porque ele tem as qualidades técnicas e táticas que procuramos em um meio-campista. Mal posso esperar para ver o que ele pode fazer no nosso elenco", afirmou o diretor Txiki Begiristain ao site do clube.

Kovacic disputou as últimas cinco temporadas com a camisa do Chelsea e teve como ápice a conquista da Liga dos Campeões da Europa. Foram 221 jogos, incluindo a final do Mundial de Clubes da Fifa diante do Palmeiras, e seis gols marcados.

Além do Chelsea, o volante passou por Dinamo Zagreb, Inter de Milão e Real Madrid. Fez parte também da geração de ouro da Croácia, que foi vice-campeã do mundo em 2018, na Rússia, e terminou no terceiro lugar em 2022, no Catar.

"Essa é uma transferência brilhante para mim e mal posso esperar para começar no City. Qualquer um que viu esse time sob Guardiola sabe o quão bom é, o melhor do mundo, para mim. Se juntar a esse elenco é um sonho para qualquer jogador. Ainda tenho muito a aprender e a desenvolver e sei que, sob a direção de Pep, posso me tornar um jogador melhor, o que é bastante animador para mim", afirmou o atleta, que herdou a camisa 8 no City.

O Manchester City tem outros dois jogadores na mira. São eles: Declan Rive, volante do West Ham, que recusou a primeira investida de R$ 473 milhões, e Josko Gvardiol, zagueiro croata do RB Leipzig.

O time de Pep Guardiola conquistou na última temporada a tríplice coroa (Liga dos Campeões, Copa da Inglaterra e Campeonato Inglês).