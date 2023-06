Renata Vasconcellos revela que foi como uma mentora para Glória Pires em Mulheres de Areia

27/06/2023 | 17:10



Na última segunda-feira, dia 26, reestreiou na TV Globo a novela Mulheres de Areia. Ruth e Raquel são duas personagens - gêmeas na trama - que foram interpretadas por Glória Pires. Mas o que ninguém sabia era que Renata Vasconcellos e sua irmã gêmea, Lanza Mazza, foram quem ajudaram a atriz nesse desafio de interpretar duas irmãs.

- A Glória Pires, atriz maravilhosa que interpretou as célebres personagens Ruth e Raquel, as gêmeas de Mulheres de Areia, chamou a mim e a minha irmã, quando nós éramos bem jovens, para fazer uma espécie de workshop. Nós fomos à casa da Gloria Pires e ela conversou com a gente, contou ao site Gshow.

A jornalista contou que a atriz queria saber sobre a rotina das irmãs, sobre o relacionamento delas e sobre como elas lidavam com algumas situações.

- A gente falou como era nossa rotina, alguns sentimentos comuns aos gêmeos, como a gente lidava com isso. Enfim, uma série de questões que talvez tenha ajudado a Glória a fazer esses papeis maravilhosos.