Lewis Capaldi anuncia pausa em turnê para cuidar de saúde física e mental

27/06/2023 | 13:11



Cuidar da saúde mental é sempre importante e foi pensando nisso que o cantor Lewis Capaldi resolveu dar uma pausa na turnê. A decisão foi compartilhada em suas redes sociais nesta terça-feira, dia 27.

Durante a mensagem compartilhada, o astro de 26 anos de idade definiu o momento:

A decisão mais difícil da minha vida.

O anúncio da pausa de Capaldi ocorre tempos depois que o músico escocês lutou para terminar seu show em Glastonbury, no Reino Unido, no último sábado, dia 24, e só foi possível finalizar a apresentação após o público ajudá-lo a cantar.

Ele também havia cancelado três semanas de apresentações para poder se recuperar e descansar.

O fato de que isso provavelmente não será uma surpresa não torna nada mais fácil de escrever, mas sinto muito em informar que farei uma pausa nas turnês no futuro próximo, disse no post compartilhado.

A pausa ocorre para ele cuidar da saúde mental e física, afinal, o jovem também tem Tourette.

Eu costumava aproveitar cada segundo de shows como este e esperava que três semanas de distância me resolvessem. Mas a verdade é que ainda estou aprendendo a me ajustar ao impacto do meu Tourette e no sábado ficou óbvio que preciso gastar muito mais tempo colocando minha saúde mental e física em ordem, para poder continuar fazendo tudo o que amo por muito tempo, dizia outro trecho.

O cantor ainda disse que sabe o quanto é sortudo por poder tirar esse tempo e que sabe que outras pessoas não podem. Ele também agradeceu a família, amigos e os profissionais de saúde que o estão ajudando passar por este momento. Ele finalizou o comunicado dizendo:

Sinto muito por todos que planejaram vir a um show antes do final do ano, mas preciso me sentir bem para me apresentar no padrão que todos vocês merecem. Tocar para vocês todas as noites é tudo que sempre sonhei. Portanto, esta foi a decisão mais difícil da minha vida. Voltarei assim que possível. Todo o meu amor, sempre, Lewis.