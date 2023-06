Gilberto Gil comemora aniversário em festa com presença de Ivete Sangalo e Lore Improta

27/06/2023 | 12:10



Gilberto Gil completou 81 anos de idade e a data não podia passar batido. O cantor comemorou o aniversário em uma festa que contou com a presença de celebridades como Ivete Sangalo e Lore Improta, além dos integrantes da família Gil.

Lore fez questão de compartilhar nas redes sociais um clique ao lado do aniversariante e escreveu na legenda:

Vida longa, saúde e muito amor. Noite mais do que especial.

Preta Gil foi uma das primeiras a dar parabéns a Gilberto. A cantora esperou dar meia-noite para acender uma vela em um bolinho e celebrar a vida do pai ao lado de Flora Gil, Gominho, Roberta Saretta e Soraya Rocha. A artista compartilhou um vídeo do momento nas redes sociais e escreveu:

Parabéns agora meia-noite depois de um showzaço em SP!!!! VIVA MEU PAI, MEU REI, MEU AMOR!!! 81 anos

Preta também comemorou o fato de ter retornado a Salvador após passar tanto tempo sem realizar shows na cidade:

Isso é inédito na minha vida. Primeira vez que fiquei mais de seis meses sem vir a Salvador, to realmente feliz emocionada. Minha terra minha raiz!!

E ainda exibiu registros da apresentação para falar da alegria de subir no palco com a família e ainda comemorar o aniversário do pai.

Quando fui liberada pelos médicos para fazer essa mini tour do #NósAGente, eu me agarrei a ela como se fosse mais um processo de cura para mim e é exatamente o que está acontecendo. Ontem, em São Paulo, parecia uma sessão de cura coletiva para todos nós. O amor, a música, a família, os amigos curam. Saímos todos de lá melhores!!! E ainda poder começar as comemorações do aniversário de meu pai Gilberto Gil e meu sobrinho João Gil no palco, foi incrível!!!