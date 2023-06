Região tem queda nos principais indicadores criminais em maio

Thainá Lana

do Diário do Grande ABC



27/06/2023 | 09:19



Os municípios do Grande ABC registraram queda nos principais indicadores criminais no mês de maio. Casos de estupro, roubo e furto geral, roubo de veículos e vítimas de homicídio doloso (quando há intenção de matar) foram os delitos que tiveram as menores notificações, em comparação com o mesmo período de 2022.

Segundo dados divulgados ontem pela SSP (Secretaria de Segurança Pública do Estado), homicídio doloso foi o crime que contabilizou a maior queda durante o período, passando de 14 ocorrências para seis – redução de 57%. (Confira dados por cidade e ano na tabela abaixo)

Na sequência, aparece roubo de veículos, com queda de 33%. Em maio de 2022 foram contabilizados 575 casos na região, enquanto no mês passado esse número chegou a 385. A maior redução ocorreu em Santo André, com 46%.

Os casos de estupro geral (que incluí dados de ocorrências com pessoas vulneráveis, como crianças e idosos, por exemplo) caíram 15%.

Crimes contra o patrimônio, como roubo e furto geral (que contabiliza a subtração de diversos tipos de objetos como aparelhos eletrônicos, relógios, carteiras, entre outros), também caíram, sendo 10% e 2%, respectivamente. No total, foram registrados em maio deste ano 2.343 BOs (Boletins de Ocorrência) de furto, contra 2.394 em 2022.

Segundo a SSP, a redução das estatísticas criminais “são efeitos de um trabalho integrado entre as forças policiais e de políticas públicas implementadas para capacitação dos profissionais de segurança, incluindo investimentos em tecnologia e ações estratégicas direcionadas às áreas de maior incidência criminal”, pontuou a Pasta, por nota.

O órgão cita ainda a utilização do SPVida (Sistema de Informação e Prevenção aos Crimes Contra a Vida) para monitorar a variação de crimes contra a vida. “A tecnologia permite analisar a dinâmica destes delitos e elaborar ações eficazes para reduzir os indicadores”.

VARIAÇÃO

Dos crimes analisados, furto de veículos foi o único delito que apresentou alta no mês. No total, foram notificadas 890 ocorrências, ante 882 no ano anterior – variação de 0,9%.





EM CINCO MESES

De janeiro a maio deste, o número de roubos geral caiu 5%, de roubo de veículos 10% e 1,9% nas ocorrências de furtos na região, conforme informações da SSP.

No mesmo período, as prisões efetuadas nas cidades do Grande ABC cresceram 12%. “Além da apreensão de 200 armas de fogo retiradas de circulação - um aumento de 5%”, disse a secretaria.