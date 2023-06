Internacional apresenta o equatoriano Enner Valencia em bela festa em Porto Alegre

26/06/2023 | 20:37



A torcida do Internacional fez uma bela festa nesta segunda-feira para receber seu novo astro, o equatoriano Enner Valencia. Com direito a ginásio Gigantinho lotado, com muitas bandeiras, show de fumaça e cantoria, o atacante vestiu a camisa 13 do clube gaúcho.

"Estou muito emocionado pelo que vivi neste dia e espero contribuir com muitas alegrias à torcida colocada", discursou, repetindo as palavras que já havia dito mais cedo ao ser recepcionado calorosamente no desembarque. Foram muitos acenos aos cerca de 10 mil torcedores presentes que já o apelidaram de "El Matador."

Artilheiro do Equador na Copa do Mundo do Catar e também no Fenerbahçe, da Turquia, Valencia terá de esperar a janela de transferências internacionais abrir, no dia 3 de julho, para ser inscrito. A estreia oficial, portanto, deve ocorrer no dia 9, um domingo, em visita ao Fluminense no Maracanã pelo Brasileirão.

A segunda-feira foi corrida para o atacante. Ele desembarcou no País pela manhã, acompanhado pela família - os filhos até bateram bola nos vestiários do Gigantinho. Ainda no aeroporto de Porto Alegre, o reforço viu uma multidão de torcedores dar as boas-vindas. "Muito obrigado à torcida, foi uma recepção incrível", admitiu. "Quero agradecer todas as pessoas que foram ao aeroporto e espero que esse carinho por mim eu possa retribuir dentro de campo com grandes apresentações e triunfos", havia dito, em palavras semelhantes ditas à noite.

Sem tempo de descanso, ele partiu para a sede do clube. O atacante realizou exames médicos e assinou o contrato. Depois, posou para fotos com os dirigentes e conheceu as dependências da nova casa. Sempre esbanjando simpatia, virou garoto-propaganda do sócio torcedor colorado.