BMW confirma iX M60 para o Brasil

Nilton Valentim



26/06/2023 | 17:40



O BMW iX chegou ao Brasil no início de 2022 revolucionando o segmento de veículos elétricos no país. Com a maior autonomia dentre todos os carros com esse tipo de propulsão à venda no Brasil, o modelo ganha mais uma versão, desta vez com desempenho aprimorado, para continuar seu papel de vanguardista. Em fase de homologação no Brasil, o BMW iX M60 será lançado no segundo semestre deste ano com visual ainda mais exclusivo e passa a ser o carro elétrico mais potente da BMW no Brasil, com 619cv e mais de 1.000Nm de torque.

Visualmente, a versão M60 segue as linhas das versões já à venda do BMW iX no Brasil, a xDrive50 e xDrive40. Os diferenciais estão em alguns detalhes, que tornam o modelo ainda mais exclusivo. As rodas de 22 polegadas, por exemplo, têm design inédito. Nos freios M Sport, as pinças são pintadas de Dark Blue. Além disso, o modelo tem acabamentos externos em Titanium Bronze Finish, aumentando o requinte visual e deixando o modelo ainda mais elegante.

A grade, assim como nas versões já à venda, segue sendo um dos destaques. Produzida com nanotecnologia, é capaz de se recuperar pequenos danos por conta própria. Responsável por proteger boa parte dos sistemas semiautônomos e de segurança ativa que equipam o BMW iX, a grade guarda outra tecnologia. Pequenos filamentos de aquecimento são responsáveis por limpar e/ou secar a superfície para manter todos os sistemas com as melhores condições de funcionamento.

Equipado com dois motores, um no eixo dianteiro e um no eixo traseiro, o BMW iX M60 tem tração integral xDrive de série. São 619cv de potência e incríveis 1.015Nm de torque instantâneo disponíveis diretamente no pedal da direita. São 96cv e 250Nm de torque a mais do que a versão xDrive50, que já era referência da categoria em termos de desempenho e eficiência.

Com esse conjunto, o BMW iX M60 acelera de 0 a 100km/h em apenas 3,8 segundos, enquanto a velocidade máxima é limitada a 250km/h para preservação da bateria. Além de se tornar o carro elétrico mais potente à venda pela BMW no Brasil, desbancando o posto que era ocupado até então pelo BMW i4 M50 (544cv), o iX M60 passa a ser o carro com maior aceleração da BMW à venda no país, dividindo o topo com o BMW X6 M, que também arranca de 0 a 100km/h nos mesmos 3,8 segundos.

Por dentro, o modelo é equipado com BMW Curved Display, uma incrível tela curva composta por uma tela de informações de 12,3 polegadas atrás do volante e outra tela de 14,9 polegadas que faz o papel de central multimídia. O sistema torna a condução muito mais agradável. A menor, programável em design e itens de controle do veículo, fica responsável por exibir informações do painel de instrumentos, enquanto a maior faz a função de sistema de entretenimento do BMW iX, e tem compatibilidade com Apple Car Play e Android Auto.

Com um interior completamente clean e minimalista, o utilitário aposta na intuitividade do sistema Shy Tech. É possível controlar as funções do sistema multimídia por comandos de voz, gestos, tato ou da forma mais tradicional, por meio dos botões no console central.

Lista de equipamentos digna de enciclopédia

Tratando-se de uma versão top de linha de um modelo flagship, o BMW iX M60 tem uma lista de equipamentos pra lá de extensa. O ar-condicionado, por exemplo, é ajustável em quatro zonas, tem comandos touchscreen e filtro de nanofibra para purificar o ar da cabine. O sistema de som da renomada Bowers & Wilkins Diamond Surround tem 30 alto-falantes – inclusive dentro dos bancos -, 1.615W de potência e função 4D, que possibilita uma experiência sonora incrível.

Outro destaque é o teto-solar panorâmico, que não tem cortina para proteção solar. Com uma tecnologia inédita em carros vendidos no Brasil, basta tocar em um botão para que o vidro se torne fosco e ofereça conforto luminoso e isolamento térmico para os ocupantes. A tecnologia usa eletricidade para acionar uma membrana interna do vidro que se torna translúcida a ponto de escurecer a cabine, proporcionar sombra e controlar a temperatura do ambiente. Essa tecnologia é usada também nas janelas dos aviões da Boeing, como o moderno 787 Dreamliner.

Além da proteção acústica para pedestres, o BMW iX também possui sons para aumentar a emoção de quem está ao volante. Chamada de BMW IconicSounds Electric, a função inclui trilhas compostas pelo renomado Hans Zimmer para proporcionar ainda mais conexão emocional entre os ocupantes e o veículo.

No quesito auxílio e proteção do motorista e passageiros, o BMW iX vem equipado com o sistema Driving Assistant Professional. Ele engloba uma série de assistentes, como ACC (Controle de Velocidade de Cruzeiro Ativo) e o Lane Keeping Assistant. Com eles acionados, o BMW iX se comporta como veículo semiautônomo, acelerando, freando e com capacidade de fazer curvas. Para isso, cinco câmeras, cinco sensores de radar e 12 sensores ultrassônicos são usados ??para monitorar os arredores do veículo.

Com o Parking Assistant Professional, o BMW iX estaciona 100% sozinho. Não há mais a necessidade sequer de acelerar ou frear. Basta o motorista ativar o sistema e acompanhar as manobras pela tela do sistema multimídia por meio das câmeras. Há ainda alertas visuais e sonoros, de condições de tráfego cruzado, riscos de colisão traseira, mudanças involuntárias de faixa de rolamento e controle e prevenção de aproximação frontal, entre outras funções.

Entre os equipamentos disponíveis, destaque para a Digital Key Plus que substitui as chaves físicas do veículo para a abertura das portas e ignição do motor. Com a mais nova, rápida e segura tecnologia, chamada de UWB (banda ultra larga), não há mais a necessidade de aproximar o smartphone ou smartwatch da maçaneta do veículo para abri-lo e do carregador sem fio para ligar o motor. Há ainda a Realidade Aumentada BMW, que utiliza as câmeras do iX para projetar uma espécie de realidade aumentada na tela multimídia e facilitar a visualização do motorista em determinadas situações, como de estacionamento, por exemplo. O modelo conta ainda com outra função impressionante ligada ao sistema de navegação do modelo. Assim que o motorista insere o seu destino, o carro recalcula a autonomia máxima possível, de acordo com o nível da bateria, por meio do cruzamento de algoritmos de topografia e trânsito.

Primeiro carro inteligente do Brasil, a versão M60 do BMW iX conta com algumas funções inimagináveis. O sistema de regeneração de energia dos freios, por exemplo, funciona diretamente interligado aos sistemas do carro e é capaz analisar o mapa de GPS por onde o carro está transitando.

Se detectar, por exemplo, uma situação na qual o motorista será efetivamente obrigado a frear, como um cruzamento, o carro, automaticamente, aumenta o sistema de regeneração de energia. Dessa forma, o motorista usa menos o sistema de freios e, ao mesmo tempo, recupera mais energia para as baterias.

Outro exemplo de inteligência do BMW iX se refere à rotina do motorista. Com a Assistente Pessoal Inteligente BMW (Intelligent Personal Assistant), o veículo é capaz de analisar o caminho que está sendo feito, cruzar com os dados de horário e destino, para ter ações espontâneas que já foram feitas previamente pelo condutor, como por exemplo, abrir sozinho o vidro do motorista para abrir o portão eletrônico da residência. O assistente é capaz de executar inúmeras funções no veículo ou explicar o funcionamento de equipamentos. A ativação acontece a partir do comando de voz com a frase “Olá BMW” e o motorista ainda pode definir outro nome para a Assistente Pessoal.

Em fase de homologação no Brasil, o BMW iX não tem dados de alcance fornecidos pelo PBEV. Com bateria de capacidade total de 111,5kWh, o modelo tem alcance de 561 quilômetros no ciclo de testes WLTP conduzido na Europa. Vale destacar que o BMW iX M60 vem de série com dois carregadores, um carregador Flex Charger portátil de até 11 kW e uma BMW Wallbox de até 22 kW garantem a recarga em casa e em viagens. Os carregadores possuem padrão de tomada tipo-2, internacional, compatível com todos os veículos BMW.