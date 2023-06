Ford inicia a venda da Nova Ranger

Nilton Valentim



26/06/2023 | 17:32



A Ford iniciou a venda da Nova Ranger. A nova geração do modelo dá um salto na qualidade, no desempenho, na capacidade, no design, na segurança, no conforto, na dirigibilidade, na tecnologia e na conectividade, transformando também o modo como o consumidor se relaciona com o veículo e com a marca.

A Nova Ranger 2024 é oferecida inicialmente nas versões de topo XLT e Limited, equipadas com motor diesel V6 3.0 e transmissão automática de 10 velocidades, pelos preços de R$ 289.990 e R$ 319.990, respectivamente.

“A Ford é a maior autoridade mundial em picapes e usou toda a sua experiência de mais de 100 anos à frente do segmento para a criação da Nova Ranger”, diz Daniel Justo, presidente da Ford América do Sul. “É uma picape feita sem concessões, que inova em todos os atributos e na proposta de mercado para ser a referência da categoria e reforçar o seu papel como principal produto do nosso portfólio na região.”

Itens exclusivos

A Ranger 2024 é construída sobre uma nova plataforma, com chassi maior e mais robusto. A carroceria de perfil musculoso, com frente imponente e faróis de LED em formato de C, segue o estilo icônico da família de picapes da Ford.

O interior traz um acabamento refinado e superior na categoria, com bancos de couro e ergonomia exemplar. Ela é a única a oferecer painel de instrumentos configurável com tela LCD de 8” ou 12,4”, multimídia de 10” ou 12” com conexão sem fio para Android Auto e Apple CarPlay e carregador por indução.

Seu novo motor diesel V6 3.0 tem o maior torque da categoria (600 Nm), acoplado a uma avançada transmissão automática de 10 velocidades, a mesma que equipa a F-150 e o Mustang. O sistema start-stop contribui para aumentar a eficiência.

A picape oferece um conjunto de tecnologias inédito na categoria, com: piloto automático adaptativo com stop & go, monitoramento de ponto cego com cobertura de reboque, assistente autônomo de frenagem e alerta de tráfego cruzado em marcha a ré, assistente de manobras evasivas, assistente de permanência e centralização em faixa, assistente de cruzamentos e câmeras 360°.

A Nova Ranger também é a primeira capaz de receber atualizações à distância (tecnologia OTA – “Over the Air”) para o aprimoramento contínuo de sistemas do veículo. Esse avanço vem da sua nova arquitetura elétrica totalmente conectada, com 36 módulos que trocam informação de forma integrada.

Outras inovações exclusivas na categoria são o sistema de tração 4WD com distribuição de torque sob demanda, a suspensão com amortecedores traseiros externos à longarina e curso ampliado, a direção elétrica ativa, o câmbio eletrônico E-shifter, o farol alto automático, o freio de estacionamento eletrônico e os modos de condução inteligentes.

Os freios também foram aprimorados, com discos ventilados nas quatro rodas, e a capacidade de reboque é de 3.100 kg, com estrutura e kit de preparação elétrica já incluídos. O ângulo de ataque ampliado para 30º contribui para um desempenho off-road ainda melhor.

A picape é disponível em sete cores: as perolizadas Laranja Jalapão, Azul Belize, Preto Gales e Cinza Moscou; a metálica Prata Geada: e as sólidas Branco Ártico e Vermelho Bari. A linha será completada, em breve, com as versões XL e XLS, equipadas com um novo motor 2.0 diesel de quatro cilindros e transmissão manual ou automática de seis velocidades, além de outras novidades que serão anunciadas no seu lançamento.

Nova Ranger XLT

A Nova Ranger versão XLT é uma picape topo de linha requintada e completa, que oferece desempenho, tecnologia e conteúdo superior às concorrentes da mesma faixa com a vantagem adicional de melhor preço: R$ 289.990.

Ela é equipada com motor diesel V6 3.0, transmissão automática de 10 velocidades, tração 4WD, freio a disco nas quatro rodas, freio de estacionamento eletrônico, câmbio eletrônico E-Shifter, assistente autônomo de frenagem com detecção de pedestres e sete airbags.

Externamente, vem com rodas de liga leve de 17”, pneus 255/70 AT, faróis de LED com alto automático, faróis de neblina em LED, estribo plataforma e retrovisores com ajuste e rebatimento elétrico. A caçamba é equipada com trava elétrica e iluminação.

Na cabine, além de painel de instrumentos digital com tela de 8” e central multimídia SYNC 4 com tela touch de 10” e comandos de voz, tem bancos de couro com ajuste elétrico em oito posições para o motorista, volante revestido em couro com ajuste de altura e profundidade e espelho retrovisor eletrocrômico.

Ela traz ainda reconhecimento de sinais de trânsito, sensor de chuva, controle automático em descidas, sensor de estacionamento dianteiro e traseiro e quatro modos de condução (Normal, Eco, Escorregadio, Rebocar/Transportar), além de controle de estabilidade e outros equipamentos já oferecidos na geração anterior.

Nova Ranger Limited

A Nova Ranger Limited tem o mesmo conjunto mecânico da versão XLT, com itens adicionais de estilo e conveniência que aumentam ainda mais a sofisticação da picape. E, da mesma forma, se destaca da competição pela oferta superior de conteúdo e preço, cotada em R$ 319.990.

Ela se diferencia visualmente pelo santantônio estilizado e molduras dos para-lamas na cor do veículo, rodas de liga leve de 18” com pneus 255/65 AT, bagageiro de teto, lanternas traseiras de LED e protetor de caçamba.

Na cabine, além de central multimídia com tela vertical de 12”, vem com ar-condicionado dual-zone, descansa-braço traseiro e chave com sensor de presença e partida sem chave. Traz também navegador off-road, dois modos adicionais de condução (Lama/Terra e Areia) e monitoramento de pressão dos pneus.

Para quem deseja ir um degrau além na exclusividade, a Ranger Limited dispõe ainda de um kit opcional que acrescenta painel de instrumentos digital de 12,4”, rodas de liga leve de 20”, pneus 265/55 All Season e as tecnologias de assistência mais avançadas do mercado.

Por R$ 20 mil, esse pacote inclui também: piloto automático adaptativo com stop & go, monitoramento de ponto cego com cobertura de reboque, assistente autônomo de frenagem e alerta de tráfego cruzado em marcha a ré, assistente de manobras evasivas, assistente de permanência e centralização em faixa, assistente de cruzamentos e câmeras 360°.

Referência em qualidade

A Nova Ranger é o veículo mais global já produzido pela Ford, para venda em mais de 180 mercados. O seu projeto foi feito de forma conjunta pelos centros globais de desenvolvimento da Ford, com a participação ativa da engenharia brasileira. Desde o início, a qualidade foi estabelecida como foco central para ser um diferencial competitivo do produto.

O programa de validação da nova picape foi o mais extenso já realizado em ambiente real na América do Sul. Ele incluiu mais de 1,2 milhão de km, passando por locais extremos desde a Floresta Amazônica até a Patagônia, na Argentina, para garantir máximo desempenho e durabilidade.

O seu padrão inédito de qualidade é resultado, também, do investimento feito na fábrica de Pacheco, na Argentina, que produz a linha para os mercados da América do Sul. A planta passou pela maior transformação da sua história e adotou conceitos de manufatura 4.0, usados nas fábricas mais modernas do mundo. Conectada e digitalizada, ela conta com robôs inteligentes, mais de 1.000 sensores e câmeras e inteligência artificial para controlar todos os processos em tempo real e entregar o melhor produto da categoria.