Bruno Cabrerizo se revolta após eliminação de Dança dos Famosos e acusa produção de manipulação

26/06/2023 | 13:11



Bruno Cabrerizo foi eliminado do Dança dos Famosos no último domingo, dia 25, mas parece que não gostou muito do resultado. Segundo informações do portal do Leo Dias, o ator decidiu ir às redes sociais para demonstrar sua indignação com tudo que rolou.

O portal revelou que o artista teria aberto uma live no Instagram para se comunicar com os fãs logo que o Domingão com Huck chegou ao fim. Ele ainda estava acompanhado de sua professora de dança, Juliana Paiva que parecia um pouco desconfortável com toda a situação.

Ao longo da transmissão ao vivo, Bruno deu a entender para o público que o resultado já estava planejado. Vale lembrar que Carla Diaz, Rafa Kalimann e Priscila Fantin completaram o pódio final e as três foram chamadas de cartas marcadas pelo ator. Em outro momento, Cabrerizo ainda reclamou de uma possível politicagem por parte da TV Globo ao cortarem o seu discurso na edição.