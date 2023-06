Suposto filho de Gugu Liberato entrega detalhes de relação da mãe com o apresentador: - Foi um flerte

26/06/2023 | 11:10



Quase quatro anos após a morte de Gugu Liberato a herança bilionária ainda não foi dividida entre os filhos e familiares do apresentador. Isso porque existe um processo em andamento que busca entender os relacionamentos da vida dele e provar quem tem o direito ao dinheiro. Rose Miriam e Thiago Salvático estão travando uma batalha na justiça para tentar comprovar que mantinham um relacionamento amoroso estável com o apresentador do Programa do Gugu.

Porém, agora o caso está enfrentando mais uma intervenção. Ricardo Rocha, de 48 anos de idade, decidiu ir à Justiça tentar provar que também é filho de Gugu e tem direito à herança. Em entrevista ao Domingo Espetacular, que foi ao ar no último domingo, dia 25, o empresário deu detalhes de como teria sido o relacionamento de sua mãe com o apresentador:

- Ela [mãe de Ricardo] ia diariamente buscar pão na padaria para a família que ela trabalhava e encontrava com ele algumas vezes lá, aí começou uma amizade que se tornou uma paquera. Eles começaram a conversar [...] [A relação durou] meses. Foi do segundo semestre de 1973 a início de 1974. Menos de um ano e ela acabou se envolvendo com ele. Tiveram duas relações íntimas.

Apesar de terem mantido conversas regulares por alguns meses, o empresário deixou bastante claro ao longo do bate-papo que a relação nunca chegou a ser evoluída para um namoro oficial.

- O que ela fala é que foi um flerte. Um namoro, não. Mas eles vinham conversando há meses, conversas e encontros. Foi interrompido porque, na época, foi virada de ano e início de ano, ela foi viajar com a família que ela trabalhava, foi aí que ela perdeu o contato. E foi quando ela voltou que ela ficou sabendo da gravidez.

Quando questionado sobre o motivo de sua mãe, Otacília Gomes da Silva, nunca mais ter procurado Gugu para contar sobre a gravidez, Ricardo revelou que a fama do apresentador foi um empecilho para a doméstica. Com a difícil infância que teve, passando dificuldades financeiras, o empresário também costumava perguntar para a mãe o porquê eles não iam atrás de seu direito como herdeiro de Gugu.

- [Se eu tivesse conhecido o Gugu] acho que eu nem teria passado por isso, né? [...] Por um tempo da minha vida eu não pensei nisso. Ou eu trabalhava e corria para mudar a minha história, ou... Eu nunca esperei nada de ninguém.

Ricardo Rocha ainda confessou que enfrenta muito medo da exposição midiática que o caso irá enfrentar. Na conversa, ele disse que nunca desejou que sua vida fosse pública, por isso preferiu esperar muito tempo para buscar seus próprios direitos. Arrependido de ter esperado muitos anos, o empresário entrou com um pedido de teste de DNA para poder provar sua relação sanguínea com o apresentador, mas diz não ter completa certeza sobre o resultado.

Apesar das alegações feitas por Ricardo, uma das filhas de Gugu Liberato, Marina, considera o caso absurdo. Em entrevista ao Fantástico, a herdeira do apresentador contou que a grande diferença de idade entre seu pai e Otacília deixam a história difícil de ser acreditada.

- Acho um pouco absurdo. Esse cara é um pouco mais velho e meu pai teria 14 anos [de idade] se isso realmente aconteceu. Acho difícil ter acontecido.

Em outro momento da conversa com o programa da TV Globo, Thiago Salvático falou mais uma vez da suposta relação que mantinha com Gugu. Atualmente o chef de cozinha mora na Europa e está travando uma batalha na Justiça para provar que mantinha um relacionamento estável com o apresentador de TV.

- Eu fui o companheiro do Gugu. Não existe outra pessoa. Foram nove anos ao meu lado.

O primeiro pedido de Thiago foi negado na Justiça e agora ele precisa apresentar provas e testemunhos para confirmar o relacionamento que mantinha. No bate-papo, o chef ainda aproveitou para direcionar uma mensagem para Rose Miriam:

- Eu, sinceramente peço, encarecidamente que tu repense. Para uns dez minutinhos aí e repense. Porque assim, eu sou o companheiro dele. Fui eu que vivi vários altos e baixos. Foi comigo que ele passou os 60 anos da vida dele, aniversário e tal.