Auricchio envia à Câmara projeto para instalar restaurante popular

Artur Rodrigues

Do Diário do Grande ABC



25/06/2023 | 03:32



O prefeito de São Caetano, José Auricchio Júnior (PSDB), assinou na quinta-feira projeto de lei que prevê a construção de um restaurante popular no município, batizado de Nosso Prato, voltado ao morador de baixa renda. A matéria foi encaminhada à Câmara e deverá ser votada já nesta semana.

“O objetivo é poder levar uma dieta equilibrada e saudável aos moradores de São Caetano em vulnerabilidade social, especialmente para o segmento da terceira idade”, disse Auricchio nas redes sociais.

Segundo o prefeito, a unidade será instalada em um dos prédios onde funcionou o restaurante do Grupo Casas Bahia. O novo restaurante popular de São Caetano contará com um conselho de implementação e acompanhamento, composto por integrantes do poder público e da sociedade civil, cujos interantes serão indicados pelo chefe do Executivo.

“Na condição de presidente da Câmara, darei a celeridade necessária ao projeto para que rapidamente possamos autorizar a construção do Nosso Prato. Será o primeiro restaurante popular 100% municipal. Isso mostra o compromisso do nosso governo com aqueles que têm vulnerabilidade social e econômica”, disse Pio Mielo, presidente da Câmara. Pio garantiu celeridade do projeto no Legislativo e informou ao Diário que será votado em sessão extraordinária na sexta-feira.

O restaurante contará com uma dieta balanceada e atenderá exclusivamente os moradores de São Caetano, com a refeição a R$ 1. Auricchio também anunciou que a terceira idade contará com atendimento especial na nova unidade.

“Isso vai fazer com que as pessoas tenham acesso a uma dieta balanceada e específica. Esse é um compromisso que nós temos com a população de São Caetano”, comentou o prefeito em sua rede social.

Embora o projeto ainda não tenha valor definido, a verba utilizada para a construção do restarurante popular virá do tesouro municipal.

O chefe do Executivo de São Caetano já havia anunciado a construção do Nosso Prato durante homenagem na Aciscs (Associação Comercial e Industrial de São Caetano), ao CEO do Grupo Casas Bahia, Michael Klein, no dia 18 de maio. Na ocasião, Klein garantiu que cederia o espaço à Prefeitura.

“Vamos locar esse espaço para a Prefeitura e preparar toda a infraestrutura do restaurante. Vamos preparar a parte que compete à iniciativa privada para entregar para a Prefeitura, que fará a parte de divulgação e preparará a alimentação para a população”, disse o CEO do Grupo CB.

O local era utilizado pelos 1.200 funcionários do grupo na época em que a sede administrativa da Via Varejo estava no município.

No evento realizado na Aciscsf, em maio, Michael Klein confirmou que vai transferir da Capital para São Caetano a sede do Grupo CB, que atua no ramo imobiliário, onde administra ativos da ordem de R$ 5 bilhões, e no de revenda de automóveis.

A decisão marcou a retomada da relação do grupo empresarial com São Caetano, onde o imigrante polonês Samuel Klein (1923-2014) fundou a primeira loja da Casas Bahia, em 1957 – a sede da companhia varejista permaneceu na cidade até 2021, quando se mudou para a Capital.

No acordo entre a empresa e a Prefeitura, ficou garantida a utilização do antigo espaço para a construção do restaurante popular, enquanto Klein passou a despachar no imóvel localizado na Rua Samuel Klein, 83.