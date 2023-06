Civic Type R é emoção à flor da pele

Nilton Valentim



21/06/2023 | 17:41



Antes de apertar o botão para ligar o motor, respire fundo. Depois, prenda bem a respiração, engate a primeira marcha (o câmbio é manual), acelere e pise fundo. Estas instruções deveriam estar no manual do Civic Type R, a versão esportiva do sedan da Honda.

O modelo, que pertence à 11ª geração do Civic, consagrou-se como o carro de tração dianteira mais rápido do mundo, após recorde de tempo de volta em Nürburgring, na Alemanha, com o tempo de 7 min 44s881.

O motor 2.0 DI DOHC VTEC Turbo do Civic Type R 2023 adota um novo turbocompressor, com consequente aumento de potência e torque. Como resultado, tanto a relação peso/potência quanto a velocidade máxima evoluíram em relação ao modelo anterior.

Quatro modos de condução permitem selecionar e/ou personalizar parâmetros como resposta do acelerador, rigidez da suspensão e da assistência de direção. O exclusivo aplicativo Honda LogR fornece feedbacks sobre a condução, visando o melhor desempenho para os motoristas que buscam superar os seus limites, reforçando o Racing Spirit do modelo.

A extensa lista de equipamentos priorizando segurança, conforto e conectividade, com destaque especial para o Honda SENSING e o myHonda Connect, complementam os diferenciais do novo Civic Type R.

O conceito que norteou a criação do Civic Type R – Ultimate Sport 2.0 – teve como objetivo maximizar a sensação de prazer ao dirigir. Foco especial foi direcionado ao desempenho aerodinâmico, por meio de um forte incremento do downforce. O ponto de partida – as elegantes linhas do Honda Civic –, foram ajustadas ao caráter exigido pelo Type R: a agressividade que se espera de um esportivo puro-sangue.

O estilo low&wide, ou seja, baixo e largo, resulta em proporções equilibradas. O modelo ganhou 15 mm de largura e ficou 28 mm mais baixo em relação à geração anterior do Civic Type R, reforçando a presença esportiva da carroceria hatchback. O comprimento total aumentou em 38 mm - destes, 35 mm estão no entre-eixos - resultando em uma cabine espaçosa e confortável.

A dianteira, com enormes entradas de ar, é uma das áreas de maior diferenciação do Civic Type R. O desenho tridimensional incorpora linhas aerodinâmicas que permitem um gerenciamento eficiente do fluxo de ar frontal, favorecendo e ampliando todo o potencial do motor turbo de alta performance.

O capô de alumínio com grade de exaustão colabora para otimizar o fluxo de ar frontal, auxiliando no controle térmico e gerando pressão aerodinâmica de até 42 Newtons. Spoiler e fechamento inferior do assoalho garantem 207 Newtons adicionais, enquanto, na traseira, o aerofólio imprime um downforce de nada menos que 580 Newtons. O extrator abaixo do para-choque organiza e acelera o fluxo de ar na traseira, reduzindo o risco de flutuação em altas velocidades.

A aparência baixa e musculosa é reforçada pelos para-lamas alargados, que abrigam rodas exclusivas calçadas com pneus feitos sob medida. O icônico emblema ''''''''H'''''''' de fundo vermelho aplicado à grade, tampa do porta-malas e rodas identifica o Civic Type R como genuíno integrante do seleto grupo dos Honda de alto desempenho.

Cockpit exalta esportividade

O interior do novo Civic Type R amplifica a emoção de dirigir. A escolha das tonalidades, texturas e formas remetem à esportividade plena. O atraente tom vermelho dos revestimentos dos bancos e do assoalho, aliado ao design dos bancos esportivos, ajudam a compor um cockpit típico de carro de corrida.

Contudo, apesar deste caráter voltado para a esportividade, o novo Civic Type R mantém um altíssimo nível de conforto e praticidade para o uso diário. Os bancos possuem estabilizador corporal, que garantem o melhor desempenho de suporte ao corpo dentre todos os Type R.

O revestimento dos bancos é de tecido tipo Suede, em um tom de vermelho vivo. Na faixa central é possível notar a perfuração no padrão colmeia, imprimindo um visual agradável e conferindo maior permeabilidade do ar, com consequente ampliação do conforto térmico.

Apesar da posição de dirigir baixa, a visibilidade é excelente. Painel livre de interferências visuais se conecta com as portas, na mesma altura onde se inicia a área envidraçada, gerando uma percepção espacial agradável e eficiente.

O acabamento de alta qualidade caracteriza toda a cabine, com o volante revestido com tecido Suede de toque suave e confortável, console central de alumínio e painel com pintura especial para diminuição dos reflexos. Como é tradição, o Civic Type R traz uma placa de série numerada no painel, elemento que reforça a exclusividade do modelo.

Desempenho e dinâmica superiores

O conhecimento técnico acumulado pela Honda nos modelos anteriores resultou no novo Civic Type R, o mais rápido já criado. O modelo eleva o padrão de desempenho dos carros esportivos com tração dianteira a um nível inédito, proporcionando um prazer de condução incomparável.

O motor 2.0 DI DOHC VTEC Turbo, com quatro cilindros em linha, 16V, é dotado de duplo comando de válvulas no cabeçote, com sistema VTC (Variable Timing Control) na admissão e no escape e VTEC no escape. Juntos, estes dois recursos permitem um controle altamente preciso tanto da mistura ar/combustível quanto dos gases resultantes da queima, melhorando assim a performance e a eficiência nas mais variadas situações de condução. O motor gera 297 cv de potência e torque máximo de 42,8 kgfm.

O novo turbocompressor teve sua eficiência aprimorada por meio da redução do número de pás, o que diminuiu a inércia. A válvula de alívio elétrica e a carcaça menor e mais compacta contribuem para a maior potência e capacidade de resposta. Coletor de exaustão com sistema de arrefecimento independente e virabrequim leve e de alta rigidez complementam a modernidade.

O sistema de escape traz dutos mais retilíneos, que favorecem o fluxo dos gases de exaustão, 13% maior do que no Civic Type R anterior. Uma válvula aplicada no tubo central controla o fluxo de passagem dos gases de exaustão. Quando a rotação do motor sobe, a válvula opera de modo a deixar o som mais encorpado.

O gerenciamento de todo o sistema de controle do motor foi revisado e atualizado, beneficiando a precisão do ponto de ignição e ajuste do VTC, o que melhorou a resposta ao acelerador. Em síntese, o motor do Civic Type R privilegia o desempenho em altas rotações, com consumo de combustível mínimo em baixas rotações.

Outro grande diferencial é a transmissão manual de seis marchas, com recursos projetados exclusivamente para o novo Civic Type R, que melhoram significativamente a suavidade e precisão dos engates. O “rev-match control system” garante a exata sincronia de rotações nas reduções de marchas, evitando um eventual desequilíbrio em entrada da curva, inclusive na redução da 2ª para a 1ª marcha. Na prática, o sistema inteligente realiza o punta-taco automaticamente sempre que detecta a iminência de uma redução de marcha, elevando a rotação do motor no momento de transição do câmbio, tornando a condução esportiva mais refinada

Pneus sob medida

A Honda e a Michelin desenvolveram, em conjunto, um pneu específico capaz de suportar as extremas solicitações durante a condução esportiva do novo Civic Type R. Garantir uma performance homogênea quando submetido às condições de elevada transferência de carga foi o alvo, e o resultado é o pneu de medida 265/30ZR19, capaz de atender às mais exigentes solicitações em piso seco, mas preservando excelente performance em pista molhada, sem apresentar alto índice de desgaste.

O desempenho dos pneus é exaltado por rodas de alumínio, cujo desenho da borda invertida amplia a pressão de contato com o pneu, gerando menor deformação nas curvas e, consequentemente, maior aderência.

Experiência Type R personalizável

Para uma melhor experiência no Civic Type R, a Honda oferece uma ampla capacidade de intervenção sobre as características de desempenho do carro, e para tal basta atuar na tecla posicionada ao lado da alavanca de câmbio. É possível optar entre quatro modos de condução: Comfort, Sport, +R e, a grande novidade, o modo Individual.

Ao todo, seis parâmetros são alterados, de acordo com o modo de condução pré-selecionado: gerenciamento do motor, assistência do volante, rigidez dos amortecedores, ronco do escapamento, punta-taco nas reduções e layout do painel. As configurações feitas no modo Individual são mantidas mesmo que o motor seja desligado.

No modo Comfort, o Civic Type R oferece um padrão adequado à condução diária selecionando uma configuração de suspensão e de direção mais suave, ideal para superfícies irregulares e condução prolongada em rodovia. O modo Sport é um meio termo entre Comfort e +R: a resposta da suspensão e direção é mais reativa e apropriada a uma pilotagem mais agressiva. O modo +R é a configuração mais focada no desempenho, ideal para uso em pista, que oferece uma resposta mais rápida do acelerador, uma direção mais esportiva e suspensão controlada por meio do Adaptive Damper System. O resultado é uma sensação de direção e potência mais direta e linear.

Selecionando o modo de condução Individual, o usuário pode definir as configurações que melhor atendam às suas necessidades, preferências e tipo de percurso. Por exemplo: pode selecionar a esportividade do modo +R, com escapamento silencioso do modo Comfort e assistência de volante intermediária do modo Sport.

O painel do Civic Type R mantém o display convencional quando são selecionados os modos Comfort e Sport. Ao mudar para o modo +R, o painel assume um layout muito similar aos dos carros de corrida e passa a exibir as informações mais focadas no suporte para a direção em pista. Um conta-giros digital ocupa toda a largura do topo da tela – termômetros, cronômetro e medidor de força G são outros dados desta opção. Quando o modo Individual é selecionado, o usuário pode personalizar o layout de acordo com a sua preferência.

Honda LogR: dados de desempenho em tempo real

No desenvolvimento do Civic Type R, a engenharia da Honda se preocupou em fornecer ao motorista uma grande quantidade de dados, apresentados de maneira fácil de interpretar, visando melhorar e refinar as habilidades de direção, tanto na estrada quanto em uso esportivo. Isso resultou no aplicativo Honda LogR.

Trata-se de um sistema gratuito de fornecimento de informações ligadas à condução que eleva a comunicação entre o carro e o piloto a um nível sem precedentes, inclusive no que se refere a interface gráfica. O sistema está disponível embarcado no carro (com visualização pela tela do multimídia) e via aplicativo de celular para os sistemas operacionais Android e iOS.

A análise de dados usa diversos sensores, que permitem oferecer um grande detalhamento ao condutor, com objetivo de aperfeiçoar a performance na pilotagem. Ao todo, 12 itens podem ser selecionados pelo motorista: temperatura da água, ângulo da direção, taxa de Yaw (direção de rotação), pressão atmosférica, posição do pedal do acelerador, temperatura do ar de admissão, pressão de freio, temperatura externa, pressão do óleo do motor, posição do pedal de embreagem, pressão do turbo e temperatura do óleo do motor.

O Honda LogR também calcula e exibe a força máxima de atrito que cada um dos quatro pneus pode exercer no momento, bem como a magnitude da força longitudinal e lateral à qual o pneu é submetido, calculadas a partir dos dados de aceleração e carga do pneu. Tudo é exibido em tempo real na tela multimídia.

Um sistema de pontuação permite ao motorista ajustar seu modo de pilotagem para aperfeiçoar suas habilidades ao volante. Tal função fornece a pontuação automática e orientações para extrair o melhor desempenho do Civic Type R.

No modo Data Log, os dados de aceleração, frenagem e força G nas curvas são coletados para fornecer uma visão geral e abrangente de voltas em pista. O percurso é codificado por cores, e permite que sejam identificados os pontos de frenagem e posição do acelerador em todos os trechos. Também é possível definir locais de início e fechamento de voltas cronometradas e todos os dados podem ser utilizados para comparar com voltas anteriores e futuras.

O modo VS permite ainda que o motorista compare sua performance com as de outros pilotos obtidas no mesmo circuito.

As informações armazenadas no Auto Score e Data Log podem ser enviadas ao aplicativo e visualizadas a qualquer momento por meio do aplicativo Honda LogR instalado no smartphone. Outro destaque é a capacidade de transformar a função de vídeo do smartphone em uma câmera de bordo carregada de dados. Ele captura imagens integradas e agrega as informações de desempenho ao vídeo. Contagem de voltas, tempo de volta, velocidade do veículo e do motor em tempo real, atrito dos pneus, força G e muito mais são sobrepostos em formatos claros e fáceis de ler.

Segurança de alto nível

Segurança é um dos pilares da marca Honda. O Civic Type R se destaca também nesse quesito. O esportivo possui o Honda SENSING, exclusivo pacote de tecnologias de segurança e assistência à condução, que se baseia nas imagens da câmera frontal com amplo ângulo de visão horizontal e 8 sensores do tipo sonar (4 frontais e 4 traseiros)

As principais funções do Honda SENSING são:

- ACC (Controle de cruzeiro adaptativo) - auxilia o motorista a manter uma distância segura em relação ao veículo detectado à sua frente;

- CMBS (Sistema de frenagem para mitigação de colisão) - aciona os freios automaticamente ao detectar uma possível colisão frontal, com o objetivo de mitigar acidentes;

- LKAS (Sistema de permanência de faixa) - detecta as faixas de rodagem e ajusta a direção com o objetivo de auxiliar o motorista a manter o veículo centralizado nas linhas de marcação;

- RDM (Sistema para mitigação de evasão de pista) - detecta a saída da pista e ajusta a direção para corrigir a trajetória, com o objetivo de evitar acidentes;

- AHB (Ajuste automático de farol) - alterna automaticamente entre os fachos baixo e alto de acordo com a condição à frente.

Além disso, o completo pacote de segurança do Civic Type R traz: 10 airbags (dois frontais, dois de cortina e quatro laterais e dois de joelhos - para motorista e passageiro da frente), assistente de tração e estabilidade (VSA), assistente de partida em subida (HSA), sistema de frenagem de emergência (ESS), sensor de pressão dos pneus (TPMS), câmera de ré com linhas dinâmicas multivisão, entre outros.

Como diferencial para esse modelo, teremos a opção de um pacote Traffic Alert, com os equipamentos Blind Spot Information System (sistema de alerta de veículo em ponto cego) e Cross Traffic Monitor (monitoramento de tráfego cruzado na traseira).

Tecnologia e conectividade

O Civic Type R apresenta ainda uma vasta gama de equipamentos destinados ao conforto, conveniência e praticidade, entre os quais se destacam o carregador por indução, a central multimídia com tela de 9 polegadas com Apple CarPlay e Android Auto, o sistema de som Bose com 12 alto-falantes, o painel digital TFT de alta definição, o ar-condicionado digital dual zone, as pedaleiras esportivas, entre outros.

A plataforma de conectividade da marca também está presente no Civic Type R. O myHonda Connect reúne informação, segurança e controle do veículo de um jeito prático e fácil, conectando o motorista ao seu carro, via aplicativo no smartphone.

O myHonda Connect oferece um menu completo de serviços, dos quais podemos destacar: notificação automática de colisão, detecção remota de falha, alarme de segurança, localização do veículo estacionado, painel de informações, rastreamento do veículo em movimento, controle geográfico, alerta de velocidade, assistência 24h, controles remotos, dados de últimas viagens, manual digital do proprietário, agendamento de serviços na concessionária, entre outros.

Estão disponíveis dois pacotes do myHonda Connect. O primeiro é totalmente gratuito, já o pacote Plus será pago e dará acesso a mais funcionalidades. Inicialmente, o Pacote Plus será gratuito, uma vez que a Honda está oferecendo um ano de degustação aos seus clientes.

Cores e preço

As cores disponíveis para o Civic Type R são Racing Blue Pearl, Rallye Red, Championship White e Crystal Black Pearl.

A partir do mês de junho, os clientes já poderão encontrar o modelo em exibição nas principais concessionárias. O Civic Type R tem 3 anos de garantia, sem limite de quilometragem.

Preço público sugerido:

- Civic Type R (sem pacote Traffic Alert): R$ 429,9 mil

- Civic Type R (com pacote Traffic Alert): R$ 434,9 mil