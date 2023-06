Resgate da autonomia

Da Redação



16/06/2023 | 11:34



“Achei fascinante.” A constatação de Lourenzo Brito da Silva, 10 anos, estudante da Emeief Carlos Drummond de Andrade, no bairro Silveira, em Santo André, resume a experiência de quem usa pela primeira vez óculos inteligentes que auxiliam na leitura, reconhecem rostos e objetos e possuem outras funcionalidades que ampliam a autonomia de pessoas cegas ou com visão severamente comprometida. Santo André é uma das cidades pioneiras no Brasil a adotar a tecnologia, desenvolvida por startup israelense. A Prefeitura adquiriu as primeiras nove unidades do equipamento e planeja expandir o programa de inclusão, que deveria inspirar outros municípios, na medida das necessidades.

Chamados comercialmente de OrCam MyEye, os óculos inteligentes são equipados com série de ferramentas tecnológicas que permitem a leitura de dois milhões de códigos de barras, reconhecimento de mais de 180 embalagens de produtos de supermercado, identificação de cores – peças de roupas e objetos – e rostos em tempo real, informação de data e hora com apenas um movimento de pulso. Além disso, reconhecem cédulas de papel – real, dólar e euro –, além de fazer a leitura instantânea de textos (nos idiomas português, inglês e espanhol). A velocidade também pode ser controlada, permitindo até aproximadamente 250 palavras por minuto, com voz feminina ou masculina.

O valor de cada unidade destes óculos é de R$ 14 mil, mas, pela serventia que trazem, pode-se dizer que o custo-benefício compensa. Além de assegurar a autonomia aos usuários, os equipamentos impactarão pesadamente no processo de aprendizagem de estudantes cegos ou com visão severamente prejudicada. Dar acesso a essa tecnologia, especialmente ao cidadão com poucos recursos, é um dever do poder público. Na solenidade de entrega dos dispositivos, o prefeito Paulo Serra (PSDB) revelou que a deputada estadual Ana Carolina Serra (Cidadania) vai levar a ideia ao governador Tarcísio de Freitas (Republicanos). Eis uma sugestão que o chefe do Executivo paulista deveria acatar.