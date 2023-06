Lumiar colocará Sol na parede durante julgamento de Theo em Vai na Fé

16/06/2023 | 10:10



Os próximos capítulos de Vai na Fé prometem! Segundo informações da colunista Patrícia Kogut, durante o julgamento de Theo, que está sendo acusado de estuprar Janaína, Lumiar irá colocar Sol na parede.

Sol será testemunha no caso e ao ser interrogada pela advogada será surpreendida com perguntas sobre a paternidade de Jenifer (Bella Campos).

- Dona Solange, a senhora mentiu sobre quem era o pai da sua filha?, começa Lumiar.

- Eu não queria que minha filha soubesse que era fruto de um estupro. Quem é mãe...

- Não foi isso que eu perguntei. Peço que não conste nos autos. Vou repetir a pergunta. A senhora mentiu ou não sobre a identidade do pai da sua filha? Sim ou não?

- Sim. Mas...

- Um exame de DNA apontou meu cliente, Theo Bastos, como pai biológico de Jenifer Daiane da Silva Carvalho Bastos! Dona Solange, a senhora mentiu porque queria que o Doutor Benjamin (Samuel de Assis) fosse o pai da sua filha?

Com a confirmação de Sol, Lumiar irá se dirigir ao juíz:

- Meritíssimo, isso aqui é uma briga de família que foi levada às últimas consequências e que está onerando o Estado e perdendo o tempo de Vossa Excelência. A testemunha mentiu sobre a paternidade da filha por diversas vezes. Se recusou a fazer um teste de DNA para esconder a verdade. Dona Solange, a senhora está mentindo sobre Theo ser um abusador também?

- Não! Theo é um abusador, sim! Tem 20 anos que o medo me acompanha. Eu sofro as consequências disso até hoje!

Então, Lumiar aproveitará a situação para mostrar uma foto de Sol com Theo nos bastidores de um show de Lui Lorenzo.

- Dona Solange, a senhora não parece estar com medo nem abalada emocionalmente nesta imagem. Uma vítima de abuso posaria ao lado do seu abusador assim num palco?

- Eu era backing vocal da banda do Lui Lorenzo, tirar essa foto com o dono da empresa estava no meu contrato, eu não podia recusar. Nesse dia, inclusive, eu passei muito mal bebendo a água do camarim, com os mesmos sintomas que tive 20 anos atrás. Me dei conta disso agora.

- Só agora? Que conveniente.

Sol tentará controlar a situação dizendo que Lumiar é amante de Theo, mas ela contornará o caos:

- Só queria encerrar lembrando Dona Solange que eu não estou sendo julgada aqui. E, se eu estivesse no banco dos réus, teria direito à ampla defesa, assim como o meu cliente.

Eita!