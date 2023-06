Estudantes recebem óculos inteligentes em Santo André

Renan Soare

do Diário do Grande ABC



16/06/2023 | 08:13



A Prefeitura de Santo André entregou nesta quinta-feira (15), nove óculos inteligentes que vão auxiliar alunos cegos ou com baixa visão que estudam na rede municipal de ensino. A tecnologia, fruto de parceria com uma startup israelense, visa dar mais autonomia às crianças com deficiência visual, garantindo acesso à leitura, reconhecimento de rostos e objetos, entre outras funcionalidades.

Foram distribuídos, em cerimônia no Centro de Formação de Professores Clarice Lispector, seis equipamentos para alunos de Emeiefs (Escolas Municipais de Educação Infantil e Ensino Fundamental) e dois dispositivos para estudantes da EJA (Educação de Jovens e Adultos), sendo que um será usado para treinamento de profissionais de ensino.

Os itens contam com uma série de ferramentas, que visam a equidade das crianças no processo de aprendizagem, entre elas: a leitura de dois milhões de códigos de barras, reconhecimento de mais de 180 embalagens de produtos de mercado, identificação de cores – peças de roupas e objetos – e rostos em tempo real, informação de data e hora com apenas um movimento de pulso.

Além disso, o equipamento conta com reconhecimento de cédulas de papel – real, dólar e euro –, além de leitura instantânea de textos (nos idiomas português, inglês e espanhol). A velocidade da leitura também pode ser controlada, permitindo até aproximadamente 250 palavras por minuto, com voz feminina ou masculina.

“Uma das entregas mais importantes da gestão. Este é um equipamento de alta tecnologia, que permite que os alunos com deficiência visual tenham, através dessa câmera acoplada em um óculos comum, a leitura e o reconhecimento de produtos, cores e faces. Uma mudança completa no aprendizado dessas crianças”, afirmou o prefeito Paulo Serra (PSDB). Em média, cada equipamento custou cerca de R$ 14 mil. Todos os oito alunos deficientes visuais na rede municipal de educação vão receber treinamento técnico para uso do equipamento durante o horário de aula e, posteriormente, poderão levar o equipamento para suas residências, de forma integral. Os aparelhos de apenas 22,5 gramas e de simples adaptação às armações de óculos são chamados OrCam MyEye. A expectativa é adquirir novos equipamentos após um mapeamento que será realizado no município.

O pequeno Lourenzo Brito da Silva, de 10 anos, estuda na Emeief Carlos Drummond de Andrade, no bairro Silveira. Desenvolto, comenta que no último ano já melhorou sua leitura e fala, além de desenvolver seu canto. Agora, com o novo equipamento, o foco é melhorar o estudo. “Achei fascinante, até porque eu nunca ia saber que teria uma tecnologia tão avançada desse tipo. Agora, vai ser muito melhor, precisando ver uma charge ou anedota que não tenha braille, com o óculos será nota dez”, diz o jovem.

A mãe de Lourenzo, Marivani Brito da Silva, 46, e o pai, Lourival Santos Souza, 48, aprovaram a nova ferramenta. “O que mais vai melhorar é a leitura e o reconhecimento, porque na maioria dos lugares em que estamos ele pergunta quem é ou então confunde as pessoas. Ele já estava lendo um pouco, mas agora, com o óculos, será bem mais amplo o seu desenvolvimento nos estudos”, disse a mãe.

Além do prefeito Paulo Serra, estiveram presentes no evento a deputada estadual Ana Carolina Serra (Cidadania), o vice-prefeito Luiz Zacarias (PL) e o secretário de Educação, Almir Cicote. A startup OrCam, que produziu o item, foi fundada em 2010. No Brasil, a empresa é representada pela Mais Autonomia Tecnologias Assistivas, que tem como CEO Doron Sadka, também presente no evento.