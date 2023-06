Pio cria ‘bancada própria’ para pressionar Executivo

Da Redação



14/06/2023 | 13:52



Adversários do presidente da Câmara de São Caetano, Pio Mielo (PSDB), estão de olho na seção de movimentação de pessoal do Diário Oficial do Município. Nos últimos dias, tem chamado a atenção a grande quantidade de funcionários nomeados para cargos em comissão no Poder Legislativo, com altos salários, a pedido de vereadores aliados ao tucano. Formam o grupo, já apelidado informalmente de “bancada do Pio”, Professor Rodney (Cidadania), Cicinho (PL), Fábio Soares (PSDB) e Mauricio Fernandes (PL). Há quem afirme que o presidente tenta se fortalecer para pressionar o Executivo a considerá-lo interlocutor graduado no arranjo que se costura para a sucessão de José Auricchio Júnior (PSDB) em 2024