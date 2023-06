Renata Vasconcellos comemora aniversário e posa ao lado da irmã gêmea

11/06/2023 | 10:10



Como você acompanhou, Renata Vasconcellos está sempre aparecendo nas telinhas da Rede Globo por conta de seu trabalho no telejornalismo, e a apresentadora não tem muito costume de ficar atualizando as suas redes sociais.

Um pouco mais discreta, Renata uma vez ou outra posta uma foto no Instagram e por lá faz questão de dar atenção aos seus fãs e seguidores. Durante o último sábado, dia 10, a jornalista estava com motivos de sobra para comemorar e deixar um sorrisão no rosto.

Pois é, ao lado de sua irmã gêmea, Lanza, Renata Vasconcellos comemorou mais um ano de vida, e chegou a publicar alguns momentos da festinha em família nas redes sociais. As duas apareceram se abraçando e até apagando as velas de 51 anos de idade que estavam comemorando.