São Bernardo ganha tirolesa com vista para Serra do Mar e Litoral

Renan Soares



11/06/2023 | 01:58



Tranquilos são os momentos até se posicionar na plataforma em que os equipamentos são preparados para a descida de cerca de 500 metros entre a base de lançamento, em frente à Casa de Visitas, em São Bernardo, e a aterrissagem nas Ruínas, monumento ainda em processo de restauração, em Cubatão. Após dado o sinal positivo para a partida, um misto de sensações entre o medo e a emoção tomam o corpo de quem se arriscar, a 110 metros de altura, na nova atração do Parque Estadual Serra do Mar: a tirolesa Voo da Serra.

A equipe de reportagem do Diário experimentou a nova atração do parque, aberta ao público no último dia 7 na unidade de conservação, operada pela gestora de parques naturais Parquetur. A nova tirolesa leva os aventureiros de São Bernardo a Cubatão em percurso que tem de 50 a 60 segundos. A decolagem na Casa de Visitas (Estrada Caminho do Mar, km 42, Alto da Serra, São Bernardo), construção de 1926, faz com que o praticante passe pelo profundo vale do Caminhos do Mar, tendo vista para a imponente Mata Atlântica (na esquerda) e para o mar no Litoral (na direita), com um visual único para os monumentos do Pouso Paranapiacaba, a Estrada Velha de Santos e finalizando nas Ruínas.

Com velocidade média de 60km/h, a tirolesa tem peso mínimo de 40 quilos e máximo de 110 para aventureiros que queiram participar individualmente. Para as duplas, o limite fica em 170 quilos. Para todos os públicos, a idade mínima da atração é de 5 anos e oferece seguro contra acidentes pessoais e itens de segurança, além de equipe de condutores capacitados e habilitados para operar os equipamentos certificados, permitindo a prática segura para todos.

Conforme explica Vinicius Martins, diretor da MSV Adventure, empresa de engenharia especializada no segmento de turismo de aventura e responsável pelo projeto, a atração contou com foco em diversos segmentos, visando a segurança em todas as áreas. “Antes de começar qualquer projeto, sempre levamos em consideração o aspecto da segurança. As questões ambientais e culturais também foram muito abordadas neste projeto. Além disso, houve preocupação com a compensação, com o plantio de espécies nativas e exóticas”, afirma Martins.

A segurança, inclusive, foi um dos pontos principais apontados por Luís Kolimbrowskey Júnior, 60 anos. Da Capital, o aventureiro trabalha em uma empresa que realiza parcerias com escolas para formação educacional, o Pé na Estrada, e veio a São Bernardo para testar a nova atração, visando trazer em breve os alunos envolvidos no projeto.

“A tirolesa é muito emocionante, com uma vista sensacional e uma descida que é suave. É um trajeto bem seguro, com informações de profissionais bem preparados. Já viemos no ano passado ao Parque Caminhos do Mar e agora, com a tirolesa, vamos voltar”, diz Luís. O visitante afirma que a atração é oportunidade para integrar as pessoas com a natureza, além de apontar que o trajeto informa sobre ecologia e desenvolvimento sustentável, e sendo uma opção de lazer.

A tirolesa Voo da Serra vai funcionar nos mesmos horários do Caminhos do Mar, de quarta-feira a domingo, entre 8h e 16h20. Não é necessário comprar o ingresso do parque para encarar a atração. O valor por pessoa é de R$ 99. Ao longo do mês de lançamento, junho, a taxa será promocional – R$ 60 (dias de semana) e R$ 75 (fins de semana e feriados). As entradas podem ser adquiridas por meio do site (www.voodaserra.com.br).

Além disso, em junho, quem voar na tirolesa ganha ingresso para visitar o parque. A atividade só fechará em condições extremas do clima, e aguarda autorização da Cetesb (Companhia Ambiental do Estado de São Paulo) para finalizar a parte do projeto que torna a Voo da Serra acessível para todos os públicos.

Além da nova atração, no Caminhos do Mar também é possível realizar o Roteiro Histórico (8 km), trilha asfaltada da Estrada Velha de Santos e do Roteiro Ecoturístico (3,5 km),além da trilha pavimentada em pedras da Calçada do Lorena. Os mais aventureiros podem ainda agendar antecipadamente a visita para realizar o Roteiro Aventura (4.5 km) pela trilha da Cachoeira da Torre.