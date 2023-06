STF decide que cadeira de Deltan será de Hauly

11/06/2023 | 01:46



O STF (Supremo Tribunal Federal) decidiu nesta sexta-feira (9) que a vaga do ex-deputado federal Deltan Dallagnol (Podemos-PR) será preenchida por seu suplente, o economista Luiz Carlos Hauly (Podemos-PR). Ele teve 11 mil votos em 2022. O paranaense de 72 anos é um político experiente: foi deputado federal por sete mandatos consecutivos, de 1991 a 2019. Diferentemente do ex-procurador da Lava Jato, Hauly deve focar o mandato no campo econômico. Ele é autor de uma proposta de criação de um imposto simplificado, chamado Imposto sobre Bens e Serviços (IBS), previsto na reforma tributária em discussão no Congresso.

Hauly atuou como secretário estadual da Fazenda do Paraná por duas vezes, nas gestões de Alvaro Dias (de 1987 a 1990) e de Beto Richa (de 2011 a 2013). Também foi prefeito da cidade natal dele, Cambé, na Região Metropolitana de Londrina, de 1983 a 1987 Caçula de oito irmãos, Hauly foi eleito vereador aos 22 anos. Além do Podemos, o paranaense já foi filiado ao MDB, PP e PSDB.

O político se intitula o idealizador da PEC 110/2019, uma das propostas de reforma tributária apresentadas ao Congresso. A proposta visa a criação do IBS, uma taxa simplificada de cobrança. No relatório da reforma tributária elaborado pelo grupo de trabalho da Câmara, divulgado na última terça-feira (6), o IBS substituiria cinco tributos sobre o consumo (PIS/Cofins, IPI, ICMS e ISS).

Mesmo sem mandato de parlamentar desde 2019, Hauly já participava de reuniões do grupo de trabalho da reforma tributária, como evidenciam postagens nas redes sociais dele. O perfil do político na internet, aliás, é mais discreto do que o de Dallagnol. Ele costuma publicar convites para palestras sobre tributação, fotos de reuniões em Brasília e versículos bíblicos. Em um vídeo publicado no feriado de Corpus Christi, nesta quinta-feira (8), Hauly comenta participar da paróquia Imaculada Conceição, em Londrina, onde mulher dele é ministra.

Na terça-feira (6), a Mesa Diretora da Câmara cassou o mandato de Deltan Dallagnol, confirmando o julgamento do Tribunal Superior Eleitoral (TSE) do dia 16 de maio. Ele foi o deputado federal mais votado do Paraná, com 344 mil votos.