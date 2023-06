Andressa Suita conta que voltou com Gusttavo Lima um mês após separação, mas manteve segredo

07/06/2023 | 14:10



Andressa Suita abriu o jogo e compartilhou detalhes da época em que estava separada de Gusttavo Lima. O casal anunciou o término do casamento em 2020 e chegou até a assinar os papéis de divórcio, mas decidiu voltar atrás e retomou o romance em 2021.

Em entrevista ao jornalista Leo Dias, a modelo relembrou os momentos de tensão:

- O término aconteceu depois de nós voltarmos de uma viagem maravilhosa. Fiquei sem entender nada. Ele me acordou do nada, de madrugada, mas depois nós vimos que estávamos vivendo um momento de tensão. Depois de um mês do término a gente já estava saindo de novo.

A esposa do cantor acredita que a pandemia pode ter causado dificuldades no relacionamento, pois o sertanejo estava impossibilitado de trabalhar e se conectar com os fãs em shows.

- A volta foi difícil porque estávamos em uma pandemia. Eu não tinha percebido que a pandemia abalou muito o meu marido, sabe? Ele ficou muito mal, ele é dependente disso [dos shows]. Isso é o que o estimula e isso desmotivou o Gusttavo demais.

Andressa ainda mencionou os encontros que teve com Gusttavo enquanto estavam separados.

- Eu fiquei na casa de Alphaville e ele foi para a fazenda, mas depois foi para um apartamento. A gente voltou a se falar e ficou um querendo resistir ao outro.

A famosa ainda conta que teve uma conversa com o amado enquanto bebiam vinho, o que auxiliou na reconciliação. No entanto, por receio de que ele fosse novamente colocar um ponto final na relação, ela preferiu manter em segredo que estavam juntos novamente e esperar a hora certa para fazer um anúncio público:

- Lembro de ter ido um dia buscar as minhas roupas na casa que ele estava, passei na adega, peguei um vinho, o mais caro porque queria beber sozinha, mas no final bebi foi com o Gusttavo. A gente voltou em um mês, mas só assumi em janeiro. Queria saber se não seria acordada de madrugada de novo antes, né?

A influenciadora também revelou como eles contornaram a situação e o que mudou desde o ocorrido.

- Depois que a gente reatou, vimos que antes a gente se expunha muito. Nós voltamos mais maduros. Hoje a gente se expõe muito pouco. Não quero mais ver a minha intimidade em todo lugar. Priorizamos a nossa sanidade e a e a dos nossos filhos. Eu mudei após o término. Gusttavo mudou também.

Sobre as pressões que sofre por ser esposa de sertanejo, Andressa reforçou que é preciso ter uma base muito bem montada e confiança no amado. Além claro de evitar polêmicas:

- Para você namorar com um cantor sertanejo você precisa confiar demais nele, pois o que aparece de mentiras e de pessoas querendo lhe derrubar, é absurdo. É preciso ter uma base muito bem montada e nós temos isso. Eu tenho a minha postura de mãe, a minha postura de esposa. Não me meto em polêmicas e nem quero.