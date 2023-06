Juliette e Bruna Griphao protagonizam saia justa em show da campeã do BBB21

07/06/2023 | 09:10



Ao que tudo indica, rolou uma torta de climão daquelas no Chá da Juliette, que aconteceu no último sábado, dia 3, no Rio de Janeiro. De acordo com o jornal Extra, a vencedora do BBB21 e Bruna Griphao se estranharam depois de a cantora posar com as amigas Pocah e Bianca Andrade, que se apresentaram com ela no evento, além de Rebecca, mas não chamar a atriz, credenciada na equipe de Pocah, para se juntar a elas. Eita!

O clique acabou rolando depois, após insistência da imprensa, e com todas juntas, ainda segundo informações do veículo. Durante a festa, Pocah e Boca Rosa dividiram o palco com Juliette, e Bruna ficou num cantinho, nos bastidores.

Procuradas, as assessoria de imprensa de Bruna e Juliette não se pronunciaram até o momento da publicação desta matéria.

Para quem não se lembra, durante o BBB23, do qual Bruna fez parte, ela chegou a falar sobre Juliette. Mas o que pega mesmo é que ela era adversária de Domitilla, para quem Juliette torcia do lado de fora. Além disso, algumas frases e atitudes consideradas racistas por parte de Bruna não agradaram a cantora.

Lembrando que, ao sair da casa em terceiro lugar, Bruna tenta agora uma carreira musical.