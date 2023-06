Na rua, os primeiros voluntários. Em Diadema, oásis descoberto. Numa cidade então violenta... ...novos caminhos encontrados

Ademir Medici

Ivone Silva é a diretora executiva da Beija-Flor e é ela quem narra:

Gregory John Smith (o inglês naturalizado norueguês, criador da Beija-Flor) não tinha uma sede. Atuava na rua mesmo, em São Paulo, junto com crianças, jovens e alguns voluntários.

Diadema, nessa época (anos 1980) tinha um índice de violência muito grande. Isso mudou muito com o poder público e as organizações sociais. Estou há 20 anos em Diadema e tenho muito orgulho da cidade.

O trabalho da Beija-Flor cresceu nesses 30 anos. Hoje são três unidades em Diadema. Gregory faz hoje um trabalho independente no Litoral, num outro projeto que está nascendo lá. E a Beija-Flor caminha com as próprias pernas, contando com a ajuda da comunidade.

Selma Louver, da equipe da Beija-Flor.

CONTATO – A Rede Cultural Beija-Flor fica na Estrada Pedreira Alvarenga, 2343 - Eldorado, Diadema. Telefone: 4049-4440. São quase duas mil pessoas atendidas, gratuitamente.

Crédito das fotos 1 e 2 – Projeto Memória

PARAÍSO. Às margens da Represa Billings, em Eldorado, em Diadema, a meio caminho de São Bernardo e São Paulo, um oásis que acolhe e forma cidadãos

DIÁRIO HÁ 30 ANOS

Quarta-feira, 9 de junho de 1993 – ano 36, edição 8408

MANCHETE – Região registra primeiro caso de cólera. Vítima é dona de casa residente em Diadema. Ela chegou há dois meses de viagem a Maceió.

CULTURA & LAZER – Abreu faz guerra santa contra a prosa.

O dramaturgo Luís Alberto Abreu, morador de Ribeirão Pires, levava à Inglaterra sua adaptação da “Divina Comédia” e saía em defesa do uso de verso no teatro.

Crédito da foto 3 – Banco de Dados

ABREU. O verso remete para fora do naturalismo, já explorado pela TV

EM 9 DE JUNHO DE...

1918 – Operários católicos do bairro do Brás, na Capital, faziam excursão a São Caetano, em visita aos operários locais.

Na igreja, assistiram à fundação de uma Conferência Vicentina, composta de operários da Companhia Mecânica.

Após a missa, os paulistanos passearam pelo então Distrito de São Bernardo.

A Sociedade de São Vicente de Paula de São Caetano elegia sua primeira diretoria: José Mayer, presidente; Fausto Luiz Pina, tesoureiro; Álvaro dos Santos, secretário

