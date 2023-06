Clubes de Mauá se enfrentam pela Série B do Paulista

Pedro Lopes

Especial para o Diário



03/06/2023



Acontece hoje à tarde o esperado dérbi da cidade de Mauá. Grêmio Mauaense e Mauá FC, as duas equipes da cidade, enfrentam-se pela sétima rodada do Campeonato Paulista – Série B, às 15h, no Estádio Municipal Pedro Benedetti.

A rodada é de extrema importância para as duas equipes. O Mauá FC ocupa a terceira colocação do Grupo 6, com oito pontos. Após o empate contra o Nacional, na rodada passada, a equipe está cinco tentos atrás da zona de classificação e a sete do líder Jabaquara, que soma 15.

Já o Mauaense conseguiu seus primeiros três pontos após vencer o Ecus (Esporte Clube União Suzano) por 3 a 2, em uma emocionante partida no Pedro Benedetti. Agora, a equipe de Mauá saiu da lanterna do grupo e, apesar de ocupar a penúltima colocação, fica apenas três pontos atrás de seu rival, mantendo vivos os sonhos de classificação e de acesso para a Série A-3 do Campeonato Paulista.

Esse não será o primeiro encontro das equipes na competição neste ano. No dia 29 de abril, pela segunda rodada da Série B do Campeonato Paulista, os clubes da cidade se enfrentaram pela primeira vez. Na oportunidade, o jogo acabou empatado por 1 a 1 – logo, uma vitória no clássico aflora ainda mais a rivalidade entre os times, que começou em 2017, quando o Mauá FC foi fundado.

Sem nenhuma suspensão ou lesão, os treinadores Thiago Constância (Mauá FC) e Fernando da Silva (Grêmio Mauaense) terão força máxima para mandar o que tem de melhor em busca de uma vitória no campeonato. A torcida será em peso, e ambos os times contam com o fator casa para se inspirarem.