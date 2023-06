A importância do concurso público

Da Redação



02/06/2023 | 11:55



Os concursos públicos são, ainda hoje, a principal porta de entrada para um cidadão atuar na administração pública. O primeiro concurso realizado no Brasil ocorreu em 1937, uma decisão inovadora à época, já que até aquele momento os funcionários públicos eram todos escolhidos com base em indicações. A partir de sua institucionalização, por meio da Constituição Federal de 1988, o processo legal estabeleceu critérios e requisitos que permitem iguais condições de concorrência a todos os candidatos, tornando mais acessível a seleção desse importante grupo de trabalhadores e formando um corpo técnico qualificado para as suas atribuições no setor público</CW>.

A Prefeitura de Santo André lançou neste ano três editais que compõem um dos maiores concursos públicos da história do município. O último grande edital ocorreu em 2011 e, de lá para cá, ocorreram muitos desligamentos de servidores, o que impactou, também, na qualidade e entrega dos serviços públicos da cidade. Planejar um concurso desse tamanho é uma ação significativa que reforça três pontos importantes nos quais a atual gestão mantém o foco e se preocupa em desenvolver e melhorar cada vez mais.

Em primeiro lugar, a geração de oportunidades de emprego e renda para centenas de pessoas. Neste concurso, foram abertos três editais que, ao todo, contemplam 122 cargos, para todos os níveis escolares, totalizando 575 vagas para interessados que atuarão em diversas áreas e funções. Reforça também a busca por soluções que resultem em um atendimento de melhor qualidade ao cidadão andreense, já que a renovação e o aumento do quadro de servidores refletem diretamente na eficiência dos serviços públicos oferecidos à população. Por fim, este concurso impactará também de maneira muito positiva na qualidade de vida dos já servidores públicos andreenses. A necessária reposição do quadro é uma demanda também do próprio funcionalismo que sente, diariamente, o peso da responsabilidade de manter uma cidade como Santo André em seu pleno funcionamento.

É inegável que os concursos públicos contribuem para que toda a população se beneficie e, ainda, garantem que a Administração Pública seja mais transparente, igualitária e eficiente, características essenciais da administração do prefeito Paulo Serra. Os editais abertos são organizados pela Vunesp (Fundação para o Vestibular da Universidade Estadual Paulista Júlio de Mesquita Filho) e as inscrições estão abertas no site da organizadora e da Prefeitura de Santo André.

Fernanda Sakaragui é secretária adjunta de Inovação e Administração de Santo André e diretora executiva da Escola de Governo do Executivo Andreense.