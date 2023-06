Prearo na Prefeitura e Regina na USCS

Da Redação



02/06/2023



O prefeito de São Caetano, José Auricchio Júnior (PSDB), já não faz mais questão de esconder que bateu o martelo sobre os nomes que pretende indicar no ano que vem. O tucano irá trabalhar para fazer Leandro Prearo, atual reitor da USCS (Universidade Municipal de São Caetano), prefeito. E quer a atual secretária de Saúde, Regina Maura Zetone, como reitora da USCS. Sem experiência, Prearo terá ainda pela frente o desafio de aprender a como lidar com críticas de sua gestão, como um contrato nebuloso de aluguel, sem licitação. Também terá de lidar com os aliados descontentes. E com as ordens de Auricchio. Fora o fantasma da eleição de 2012, quando Auricchio indicou Regina a prefeita e viu Paulo Pinheiro vencer a disputa.