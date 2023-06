Funcionários de dois municípios da região aprovam propostas de reajuste

Da Redação



02/06/2023 | 08:45



Os servidores públicos de Mauá e Diadema aprovaram nesta semana as propostas das prefeituras para a campanha salarial 2023. O aval para que os sindicatos da categoria nas duas cidades fechassem os acordos foi dado em assembleias dos funcionários.

Em Mauá, os ganhos serão de até 9,71% para algumas categorias, como auxiliar de apoio operacional, cujo salário base é de R$ 1.960,94. Também haverá aumento de R$ 100 sobre os vencimentos e salários dos servidores com jornada semanal de 40 horas a partir da data-base, que é em 1º de abril de 2023.

O valor do auxílio-alimentação terá reajuste de 4,4%. A partir de dezembro, o valor passará a ser de R$ 600, e a concessão do benefício será universalizada.

A assembleia do Sindserv Mauá (Sindicato dos Servidores Públicos de Mauá) que aprovou a proposta feita pela Prefeitura, comandada por Marcelo Oliveira (PT), foi realizada na noite da última segunda-feira. Para entrar em vigor, a proposta agora será votada como projeto de lei na Câmara. A expectativa é que entre na pauta da sessão da próxima terça-feira.

DIADEMA

Para os servidores de Diadema, o reajuste será de 7% e pago em três vezes, com a primeira parcela retroativa a março, data-base da categoria. A proposta da Prefeitura, comandada por José de Filippi Júnior (PT), foi aprovada na noite de quarta-feira, em assembleia realizada na sede do Sindema (Sindicato dos Funcionários Públicos de Diadema).

Para 2024, a Prefeitura de Diadema se comprometeu a aplicar 7% de reajuste nos salários, vales-refeição e alimentação e no subsídio do convênio médico em março.

“Todas as propostas foram apresentadas após deliberações na mesa de negociação permanente coletiva, considerando a situação econômica atual da Prefeitura Municipal de Diadema, atentando à responsabilidade administrativa, à abertura do diálogo construtivo e à valorização do trabalho da categoria”, destacou o secretário de Governo, Dheison Renan.

“O acordo, que contempla as negociações de 2023 e 2024, mostra a maturidade da mesa de negociações”, completou.

A proposta aprovada determina que o reajuste salarial de 7% no ano de 2023 será feito de forma escalonada, sendo 3% retroativo a março, 1% em agosto e 3% a partir de novembro. O mesmo reajuste será aplicado sobre o vale-refeição, mas dividido em duas vezes, sendo 4% retroativo a março e 3% em novembro. Já o vale-alimentação receberá aumento de 4%, retroativo a março, e o arredondamento para R$ 500 em novembro. Também foi acordado que haverá reajuste de 7% sobre o subsídio do convênio médico, sendo 4% retroativo a março e 3% a partir de novembro.