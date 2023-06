Conselho da Petrobras aprova revisão de elementos estratégicos para Plano 2024-2028

01/06/2023 | 08:55



A Petrobras informou nesta quinta-feira que seu Conselho de Administração aprovou a revisão dos elementos estratégicos para o Plano Estratégico 2024-2028 (PE 2024-28), focando em um "um futuro mais sustentável, na busca por uma transição energética justa e segura no País, conciliando o foco atual em óleo e gás com a busca pela diversificação do portfólio em negócios de baixo carbono".

Neste contexto, a companhia adota como direcionador a destinação entre 6% e 15% do capex total para baixo carbono, ante 6% no PE 2023-2027, a ser confirmado no detalhamento da carteira de projetos que será levada à aprovação final juntamente com a peça completa do novo Plano em novembro de 2023.

No ramo de Exploração e Produção, a estratégia é maximizar o valor do portfólio com foco em ativos rentáveis, repor as reservas de petróleo e gás inclusive com a exploração de novas fronteiras, aumentar a oferta de gás natural e promover a descarbonização das operações.

Para Refino, Transporte e Comercialização, o foco é atuar de forma competitiva e segura, maximizar a captura de valor pela adequação e aprimoramento do parque industrial e da cadeia de abastecimento e logística, buscar a autossuficiência em derivados, com integração vertical, processos mais eficientes, aprimoramento de produtos existentes e desenvolvimento de novos produtos em direção a um mercado de baixo carbono.

Em Gás e Energia, e Renováveis, a estatal visa a atuar de forma competitiva e integrada na operação e comercialização de gás e energia, otimizando o portfólio e atuando na inserção de fontes renováveis.

Por fim, em Sustentabilidade, foram aprovadas três estratégias: atuar em negócios de baixo carbono, diversificando o portfólio de forma rentável e promovendo a perenização da Petrobras; atuar nos negócios da companhia de forma íntegra e sustentável com segurança, buscando emissões decrescentes, promovendo a diversidade e o desenvolvimento social, contribuindo para uma transição energética justa e para a formação de especialistas em sustentabilidade; e inovar para gerar valor para o negócio, suportando a excelência operacional e viabilizando soluções em novas energias e descarbonização.

A revisão da estratégia da companhia foi aprovada considerando as práticas de governança vigentes, o compromisso com a geração de valor e a sustentabilidade financeira de longo prazo da companhia, afirma a Petrobras.

A estatal acrescenta que o capex de baixo carbono considera projetos em energias renováveis e em descarbonização das operações. Além disso, reforça que os investimentos devem ser financiados pelo fluxo de caixa operacional, em níveis equivalentes às companhias congêneres, e preferencialmente por meio de parcerias que permitam compartilhar riscos e expertise, buscando o retorno do investimento, redução do custo de capital e fortalecimento da Petrobras como uma empresa de energia integrada, maximizando o valor da companhia.