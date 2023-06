Região registra a criação de 1.915 vagas de emprego

Da Redação



01/06/2023 | 08:36



O Grande ABC fechou abril com saldo positivo de 1.915 de vagas formais de empregos. Na soma dos quato meses do ano, são 5.622 novos postos de trabalho com carteira assinada. No acumulado dos últimos 12 meses (de junho de 2022 até abril de 2023) foram abertas 27.363 postos na região.

Os dados são do Caged (Cadastro Geral de Empregados e Desempregados), do Ministério do Trabalho e Emprego. organizados pelo Observatório Grande ABC, iniciativa do Consórcio Intermunicipal do Grande ABC e da Agência de Desenvolvimento Econômico Grande ABC.

Cinco municípios registraram saldo positivo: Santo André (1.111), Mauá (555), Diadema (62), São Caetano(203) e Ribeirão Pires (102). São Bernardo teve resultado negativo de -288 postos e Rio Grande da Serra fechou com -30.

Nos últimos 12 meses, considerando o período entre junho de 2022 e abril de 2023, todos os municípios ampliaram seu estoque de empregos: São Bernardo(9.549), Santo André (8.421), São Caetano (3.383), Diadema (2.855), Mauá (2.627), Ribeirão Pires (497) e Rio Grande da Serra (31).

Na divisão por gênero verifica-se o domínio dos homens (1.090), enquanto as mulheres ocuparam 825 vagas. Em relação à escolaridade, o resultado no mês passado demonstrou predomínio de vagas para pessoas com o nível médio completo (2.039). Em relação às idades, os mais jovens seguem dominando o saldo, com 1.471 vagas para a faixa de 18 a 24 anos.

O setor com melhor saldo em abril foi Serviços 955), seguido de Construção (640), Comércio (313) e Indústria (12). Por outro lado, a Agropecuária registrou recuo (-5). O estoque de empregos formais na região, que é o total de vínculos ativos no mês, totalizou 1.915 vínculos em abril de 2023.