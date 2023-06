Paço de Sâo Caetano aumenta valor de contrato quatro meses após assinatura

Da Redação



01/06/2023



A Prefeitura de São Caetano, comandada por José Auricchio Júnior, adicionou R$ 1.023.480 ao contrato com a Max Verde Transportes e Construções Eireli. O termo aditivo foi assinado em 17 de maio, apenas quatro meses depois de o contrato ser assinado pela primeira vez.

Fontes ouvidas pelo Diário relataram a possibilidade de esse aumento se justificar com a volta do Circular Saúde, serviço oferecido pela Prefeitura e interrompido no início da pandemia que consistia no transporte de pacientes de uma UBS (Unidade Básica de Saúde) para outra, além da transferência para tratamentos especializados.

Embora a Prefeitura não tenha respondido aos questionamentos feitos pelo Diário, o retorno do serviço foi prometido para o segundo semestre pela secretária interina de Saúde, Cibele Sequeira, em audiência pública realizada na última segunda-feira. No entanto, ela declarou que termo aditivo ao contrato com a Max Verde não é referente à sua Pasta.

“O formato inicial desse contrato já era absurdo pelas estimativas de quilômetros rodados incompatíveis com o tamanho de São Caetano. Agora esse aumento de mais de R$ 1 milhão no que será pago para a empresa é mais um item que chama a atenção. O contrato foi assinado não faz nem 150 dias. Agora, além de esclarecer como foi feito o cálculo para chegar naquela estimativa de quilômetros rodados absurda, a Prefeitura também precisa explicar as razões para esse acréscimo no preço”, disse o vereador Edison Parra (Podemos).

Realizada em 17 de janeiro, a contratação visa a locação de vans com motoristas para várias secretarias municipais. O contrato determina o aluguel de nove vans do tipo passageiro – uma para a Pasta de Segurança; uma para a de Assistência e Inclusão Social; cinco para a de Saúde; e duas para a de Educação. Cada veículo precisa rodar até 4.000 quilômetros mensais, totalizando 36 mil quilômetros por mês.

Além dos nove veículos de passageiros, o contrato ainda prevê a locação de seis outras vans de carga, que têm rodagem estimada de 18 mil quilômetros por mês – duas para a Secretaria de Educação; uma para a de Governo; e três para a de Saúde.

O contrato, que agora é de R$ 7.723.480, tem duração de 24 meses, com vencimento em janeiro de 2025. No valor estão inclusos os serviços de limpeza dos veículos, de abastecimento, pedágio, hospedagem em estacionamento, suportados pela empresa contratada. Ainda está estabelecido que as vans têm de estar disponíveis às secretarias sete dias por semana, e que os veículos não precisam transitar apenas na cidade.

“Os serviços serão prestados em todas as áreas de atuação da contratante, sem limite às fronteiras geográficas do município”, diz o contrato.