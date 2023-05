Ossel Run 2023 promove saúde e bem-estar

Bianca Fávero

do diário do Grande ABC



31/05/2023 | 10:49



Um dos principais objetivos da Ossel Run é ajudar a população a adotar hábitos esportivos. A corrida de rua deste ano estimulou não só a saúde, como também a solidariedade, por meio da parceria com a unidade andreense da Apae (Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais).

A nova visão da Ossel busca estar além das ações como assistência funerária. Os projetos atuais contemplam cuidados para o bem-estar da população. E foi pensando nisso que a empresa investiu em mais uma edição deste espetáculo esportivo, sinônimo de qualidade de vida.

Cesar Marchetti, presidente do grupo Ossel, na companhia da mulher, Rosângela, acompanhou a corrida ao lado dos atletas. “Queremos que as pessoas vivam por muitos anos e o esporte é sobre isso. Participar e organizar este evento é a realização de um sonho”, destacou Cesar, que praticou o esporte por mais de 20 anos.

Logo no momento da largada, a corrida expressou representatividade. Integraram o grupo de corredores sete pessoas portadoras de deficiências, que foram os precursores do movimento.

Além da motivação para se exercitar, a atividade impulsionou auxílio e arrecadações para a Apae. Durante a premiação dos corredores classificados, Cesar entregou a doação de R$ 30 mil para Antônio Henrique Afonso Junior, presidente do instituto beneficente. A verba será destinada à reforma da quadra da associação, incentivando a prática esportiva dos excepcionais.

“O nosso propósito com os projetos é mostrar que a Ossel é família. Não queremos focar apenas na questão da morte. Estamos em prol de aproveitar a vida como deve ser”, completa Rosângela, vice-presidente da empresa.

A premiação do pódio reservou emoções, mas a energia festiva não parou por aí. Entregas de kits pós-prova, medalhas e troféus foram só o começo. Para complementar a experiência esportiva, os participantes contaram com tenda de massagem para relaxar e amenizar as dores, e ainda participaram de sorteio, com brindes como bicicleta e smartwatch personalizado para atletas.