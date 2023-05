Corrida de rua inspira a conquista esportiva

Bianca Fávero

31/05/2023 | 10:35



Com direito a manhã ensolarada, no último domingo (28), a quarta edição da Ossel Run reuniu aproximadamente 3.000 atletas e famílias nas ruas andreenses para a corrida de rua. O desafio contemplou percursos de 5 e 10 km, que os participantes escolheram de acordo com o condicionamento físico.

A iniciativa da Ossel Assistência, organizada em parceria com a Xtry Marketing Esportivo, tem como principal meta estimular a vivência esportiva, tão importante para a longevidade e qualidade de vida da população.

Escolhido para o esperado momento da largada, o Paço Municipal de Santo André recebeu clima festivo, sem contar as altas expectativas e dedicação dos competidores para cumprirem a prova com sucesso e superarem seus limites.

Antes do início oficial da corrida de rua, o agito já estava no ar. Ao som de música, artistas vestidos de personagens conhecidos adentraram os palcos para animar e aquecer o público com aula de zumba ao ar livre.

Painéis instagramáveis e tendas ambientaram o espaço, não só para o preparo das equipes de corredores, mas também para a diversão e lazer, com carrinho de pipoca, flores, além de câmera 360 graus para registrar o momento.

O soar da buzina foi o ponto de partida. A plateia vibrou, em apoio aos competidores, com corações ansiosos para assistir aos ganhadores cruzarem a faixa na linha de chegada.

Na companhia da família, Rafael Barros completou a caminhada de 5 km e ainda conta que foi a primeira vez que levou sua filha para a atividade, Larissa, 7 anos. “É um grande incentivo para mostrar que o esporte também é lazer”, destaca.

O vice-prefeito Luiz Zacarias (PL) marcou presença e ainda ressaltou a relevância do evento. “As pessoas gostam de participar. Nossa cidade ganha muito com isso no desenvolvimento esportivo”, explica.