Ícaro Silva relembra briga pública com Tiago Leifert e fala da carta aberta do apresentador: Ali a história ficou séria para mim

31/05/2023 | 08:10



Ícaro Silva foi convidado para participar do podcast Quem Pode, Pod, de Giovanna Ewbank e Fernanda Paes Leme. Durante a conversa, o ator falou sobre vida amorosa e ainda comentou algumas polêmicas de sua carreira, como a briga pública com Tiago Leifert.

Caso você não se lembre, em 2022, Ícaro fez um comentário nas redes sociais criticando o BBB. Leifert, que não era mais apresentador do programa, rebateu o ator e uma briga pública entre eles acabou começando. Com direito a carta aberta de ambos os lados.

Ao relembrar as palavras de Leifert na carta, Silva disparou:

- Ali, pra mim, na verdade, foi quando a história ficou séria. Por mais que seja horrível ficar tomando ataques de milhões de pessoas, eu estava meio f**a-se. E eu comecei a reparar no racismo delas também e na homofobia. Agora, quando ele me escreveu uma carta pessoal, pública, pra mim ficou muito sério. Pra que ele cita minhas finanças? Ele está perguntando o que vou fazer no ano que vem? É uma ameaça isso? Ali a história ficou séria para mim.

E Ícaro continuou:

- Ali fui chamado então para o combate e falei vou entrar uma vez só nessa arena e vou falar o que preciso e nunca mais vou falar. É a primeira vez que estou falando sobre isso aqui. Mas se você vai tentar me colocar no meu lugar, observe o seu. Primeiro você tem que entender o seu lugar e se conhecer. Pra mim, foi muito uma tentativa de chutar cachorro morto A sociedade brasileira se organiza para linchar com muita agilidade e eficiência quando é para linchar um corpo preto, seja virtualmente ou fisicamente. Foi isso.

Segundo o ator, depois do ocorrido, os dois nunca se falaram ou se viram pessoalmente.

- As pessoas me perguntam vocês já se falaram depois?, eu nunca falei antes e nem depois. Nunca falei, vi, não sei nada da vida dele. A única coisa que eu sei e que toda Globo sabe que ele é filho de uma pessoa, de diretor. A minha carta veio muito nesse lugar: aqui não é brincadeira, você não está ligado qual é o meu rolê e a gente está ligado qual é o seu. Também veio pra mim, que é o maior constrangimento de todos dessa história, quando surge essa história da filha [de Tiago]. Meu papo é muito reto, eu não preciso expor a família de ninguém. Eu entendi que foi uma tentativa de me vilanizar dentro da história, aí que eu falei mesmo que não falaria mais sobre isso. Eu não conheço mesmo o Tiago, realmente, nunca o vi, mas pode ser que ele ache isso de verdade. Eu duvido, mas pode ser. Pra mim, é claro que isso foi um movimento. Depois disso também falei tanto faz, porque é uma história tão constrangedora e tomou uma proporção tão idiota.