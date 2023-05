Yudi Tamashiro reflete sobre a vida após internação: A idade chega para todos

29/05/2023 | 16:10



Nesta segunda-feira, dia 29, Yudi Tamashiro compartilhou um textão refletindo sobre sua nova fase de vida. O apresentador falou depois de ter ficado internado, por muito estresse do trabalho.

A nossa vida é um Eterno Ensino, aprendizado rumo a eternidade. Aprender e ensinar sempre. Pior que cair é não se levantar. Pior que errar é não aprender com os erros. Pior que cair é não se levantar. Pior que errar é não aprender com os erros. Caindo, entendi que não tenho mais 16 anos de idade para ficar virando noites trabalhando e achando que no dia seguinte eu resolveria o cansaço com energético e que o meu corpo iria me cobrar só mais pra frente, só que não é assim que funciona mais.

Yudi, que está com 30 anos de idade, falou que sabia que os internautas iriam comentar sobre sua idade. O ex-apresentador do Bom Dia e CIA, ao lado de Priscilla Alcântara, falou que entende que não está velho mesmo.

A idade chega para todos, sei que muitos irão dizer que sou novo ainda, sim eu sou novo, só que não para rotina que eu estava levando minha vida, hoje estou aqui na academia cuidando do meu corpo e espírito. Me sinto mais forte depois de tudo isso, sou feito de cicatriz e gratidão.

Tamashiro terminou o relato dizendo que está feliz por estar bem mais um dia.

E hoje agradeço por mais um dia de vida. Agora me sinto mais vivo do que nunca.