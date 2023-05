Aclamado Sushi Nouveau escolhe São Caetano para sua segunda unidade

Coluna Social



29/05/2023 | 11:28



São Caetano receberá restaurante de culinária japonesa em estimado shopping da cidade. Trata-se do Sushi Nouveau, gastronomia oriental com matriz no Iguatemi Alphaville, em São Paulo. Consagrado pelo público da Capital devido à alta gastronomia apresentada de forma diferente, convergindo a essência do tradicional com elementos contemporâneos e priorizando ingredientes que valorizam o sabor, o espaço promete entrar na lista de desejos dos moradores do Grande ABC. “Escolhemos a região por se tratar de um polo macroeconômico. Em paralelo, a estrutura oferecida pelo ParkShopping São Caetano tem total convergência com os valores da nossa empresa – receber todos os clientes”, comenta o economista Sergio Ravache, idealizador da casa, que será denominada Sushi Nouveau Cerâmica.

CARDÁPIO

A mistura de aromas, texturas e cores encontra-se em qualquer um dos mais de 20 combinados, criados com o propósito de proporcionar uma experiência gastronômica única. O cardápio é dividido em sushi bar e pratos quentes. Na cozinha, a degustação de pratos quentes é composta por seis chawans, que mudam periodicamente. Uma das sugestões é degustar o wagyu na pedra, com molhos a base de vinho com sake e gengibre. Na peça, 10 fatias da exclusiva carne oriental tem a finalização feita na mesa pelo próprio cliente.

O Sushi Nouveau Cerâmica teve sua idealização com o intuito de atender a um público variado. Dessa maneira, os pequenos podem contar com uma seleção de pratos exclusivos: o mini teppan de salmão com vegetais grelhados, mini yakissoba, o chicken katsu, além do sucesso de vendas – combinado kids, onde os sushis são menores que o tamanho normal para facilitar a degustação dos clientes mirins. “O ParkShopping São Caetano se destaca por todas as características que apreciamos. É acolhedor, elegante e refinado. Estamos sendo muito bem recebidos e, da mesma maneira, receberemos o público com toda excelência”, exalta Ravache, que, além de proprietário, traz na bagagem o conhecimento sobre sake, sendo especialista certificado pela Japan Sake Association e com esse conhecimento montou a primeira degustação de sakes em um restaurante no Brasil, que além de contar um pouco sobre cada rótulo, traz sugestão de harmonização de pratos, proporcionando aos clientes uma viagem ao mundo apaixonante da iguaria.

ALMOÇO COM EXCELENTES OPÇÕES

Localizado dentro do centro comercial, a hora do almoço recebeu atenção especial no Sushi Nouveau, com três opções no cardápio executivo, sendo assim, uma exclusiva do sushi bar, outra que traz a combinação de sushibar e cozinha e uma terceira com apenas pratos da cozinha quente.

Ademais, a carta de bebidas conta com 30 rótulos de vinhos e 45 sakes. Além dos drinks tradicionais, estarão disponíveis receitas autorais que incorporam o sake como elemento principal como o Passion Nouveau, feito com abacaxi, maracujá, geleia de pimenta e xarope de açúcar e o Akira, elaborado com morango, xarope de açúcar, espumante brut e água com gás. Já o Moscow Mule não leva cerveja, sendo preparado com vodka, limão, ginger ale e espuma de gengibre, ficando muito mais suave. O Sushi Nouveau também bebidas como whisky, vodka e gin japoneses.

INOVAÇÃO AOS MÍNIMOS DETALHES

Se a tradição milenar japonesa está presente nos pratos do Sushi Nouveau, a tecnologia e precisão oriental foram incorporadas aos serviços do restaurante para que pudessem dinamizar o atendimento. Desse modo, loja é equipada com monitores na cozinha e na expedição dos pratos para o controle dos pedidos e utilizando inteligência artificial, há o controle do tempo de preparo para que tudo fique pronto dentro do prazo e surpreenda o cliente.

O ambiente amplo e aberto, sem pontos cegos, também contribui para agilizar o atendimento no salão. “Passei a estudar a composição do mercado de alta gastronomia japonesa no Brasil e identifiquei a ausência de um restaurante de excelência, voltado para a família, com paletas de cores claras, extensa carta de vinhos e sakes e combinados frios e quentes”, explicou o empresário, que tem mais de 30 anos de experiência profissional, com MBA em Economia e Finanças Corporativas pela University of Miami, com largo enfoque no mercado financeiro e hospitalidade, tendo ocupado a diretoria de uma das maiores rede de restaurante de gastronomia japonesa no Brasil.

ALÉM DA GASTRONOMIA, DIFERENCIAIS

Desde a chegada até a saída, o Sushi Nouveau garante uma experiência única. A decoração promove conforto à experiência dos visitantes, passando pelas toalhas quentes para higienização das mãos (oshibori), que serão descartáveis e hidratadas na frente do cliente. As cerâmicas que complementam o requinte da gastronomia, respeitam a essência da marca, trazendo uma paleta de cores em tons pastéis e com formatos orgânicos sem exigência de simetrias. São peças que remetem ao movimento artístico Art Nouveau, que serviu de inspiração. Sendo assim, cada prato ganhou uma cerâmica exclusiva que dá destaque ao alimento.

GERAÇÃO DE EMPREGOS

Além de todos fatores acima, com o comprometimento de contribuir com a cidade, Sergio ressalta a geração de empregos. Dessa forma, serão 30 cargos diretos, sendo todos contratados do próprio município. “Valorizamos desenvolver pessoas com treinamento, conhecimento e qualidade. Com toda a certeza, nosso DNA fomentará ainda mais a evolução que já temos visto em São Caetano”, finaliza. Envio de currículos diretamente no e-mail: contatoceramica@sushinouveau.com.br.

Serviço:

Horários de funcionamento do Sushi Nouveau Cerâmica

De segunda a sexta das 12:00 às 15:00 e das 18:30 às 22:00/ Sábado das 12:30 às 22:00/ Domingo das 12:30 às 21:00

Endereço: Alameda Terracota, 545, Cerâmica, ParkShopping São Caetano (Piso São Paulo)

Telefone / WhatsApp: 11 98842-8418

Reservas: contato@sushinouveau.com.br

www.sushinouveau.com.br / @sushinouveau