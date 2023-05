Além das fronteiras: jovem andreense representa o Brasil em competição mundial de basquete paralímpico

Coluna Social



28/05/2023 | 07:21



Competir no cenário internacional é um sonho que está prestes a se tornar realidade para o andreense Sérgio Veiga. Ao nascer, o jovem foi diagnosticado com mielomeningocele, uma deficiência na coluna vertebral, e aos 8 anos, se encontrou no universo do basquete paralímpico.

O primeiro contato do atleta com a modalidade foi em um stand de arena esportiva durante a Reatech, reconhecida feira de acessibilidade da América Latina. A princípio, Veiga iniciou sua carreira na Associação Desportiva para Deficientes, em São Paulo, e desde então focou em sua carreira, conquistando inclusive o título de campeão brasileiro.

Hoje, o atleta faz parte da Seleção Brasileira e o time conquistou vaga para o Campeonato Mundial que será realizado em Dubai, a partir do dia 11 de junho. “Trabalhei muito para conseguir esse objetivo. Eu vivo do esporte”, destaca Sérgio.

A preparação do time está a todo vapor para o momento. Primeiro, a equipe está treinando no Rio de Janeiro e, depois, seguiram viagem para os Emirados Arabes Unidos. O DGABC TV conversou com o atleta no Parque Central para saber um pouco mais sobre sua rotina, conquistas e premiações. Confira o Reels em nossas redes sociais.