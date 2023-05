Viúva de Erasmo Carlos guardou itens de último café da manhã do artista por sete meses

27/05/2023 | 16:10



Fernanda Esteves, viúva de Erasmo Carlos, revelou na madrugada da última sexta-feira, dia 26, que jogou fora o último café da manhã do artista. Ou seja, ela guardou resquícios e itens deste momento por mais de setes meses.

- Acabei de jogar fora as coisas do seu último café da manhã em casa, e meu coração está doendo. Não deu mais para mantê-las aqui, mas olhar os pacotes de biscoito, a geleia pela metade e as duas últimas fatias de pão no saco, tudo fazia sentido para mim, acredita amor...

Ainda sobre manter esses conteúdos guardados por meses, a pedagoga disse que gosta de se agarrar em qualquer coisa de Erasmo que tenha ficado.

- Eu sei, eu sei que pode parecer um sinal de que as coisas não estão bem deixar isso ali por mais de sete meses, mas é que meu amor, é um pouco de você, e eu fico querendo me agarrar a qualquer poeira sua que tenha ficado. Prendi a respiração com um saco azul nas mãos, peguei tudo e coloquei dentro dele, soltei o ar, prendi outra vez e levei tudo até a lixeira.

Fernanda, por sua vez, ainda detalhou que pensou em tirar tudo do lixo e colocar novamente onde o músico tinha deixado. Em seus pensamentos, corre a indecisão se ela deve ou não correr e tirar tudo de lá.