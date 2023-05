Interina há uma semana representará Saúde de São Caetano em audiência

Artur Rodrigues

Do Diário do Grande ABC



27/05/2023 | 09:29



A Secretaria de Saúde de São Caetano será representada por Cibele Cristine Remondes Sequeira, interina na Pasta desde o dia 22 de maio, na audiência pública marcada para segunda-feira na Câmara. Ela substitui a titular Regina Maura Zetone, de férias no período de 22 de maio a 5 de junho.

Cibele é diretora de departamento na Secretaria de Saúde, além de professora de medicina da USCS (Universidade Municipal de São Caetano). A presença na audiência que irá avaliar a execução orçamentária e o cumprimento das metas fiscais da Pasta referentes ao primeiro quadrimestre de 2023 segue o regimento interno do Legislativo, que determina que a apresentação dos balanços deve ser feita pelo responsável pela secretaria.

Embora seja considerada braço direito de Regina Maura, a presença da interina na audiência não é bem vista por alguns vereadores, já que ela divide a função de diretora da saúde e professora da USCS.

“Não faz nenhum sentido a realização de uma audiência pública sem a presença da secretária de Saúde titular. É ela quem deve responder sobre a área. As audiências públicas são as ocasiões ideais para os representantes do Executivo prestarem contas e ouvirem as opiniões dos moradores. A ausência da secretária demonstrará a falta de compromisso dessa gestão com a população”, declarou o vereador Edison Parra (Podemos).

A vereadora Bruna Biondi, do mandato coletivo Mulheres Por + Direitos (Psol), protocolou ofício ao presidente da Câmara, Pio Mielo (PSDB), pedindo o adiamento da audiência até que Regina Maura retorne das férias.

“A gente acha que isso é um descaso com a população, que merece ter aqui uma secretária que fale sobre a sua Pasta e responda aos questionamentos sobre o seu trabalho à frente da área”, disse Bruna.

Diário procurou o presidente da Casa para saber se ele atenderia ao pedido da parlamentar, mas Pio não respondeu às tentativas de contato até o fechamento desta edição. O vereador líder da base governista, Gilberto Costa (Avante), confirmou ao Diário que a audiência acontecerá com a secretária interina.

IMÓVEL ALUGADO

Além do fato de ser comandante interina da Secretaria de Saúde há menos de uma semana, Cibele também tem seu nome ligado ao aluguel do imóvel ocupado pelo hospital veterinário da USCS, inaugurado em março. Isso porque a locação à universidade foi feita pela empresa AAS Administração de Bens Ltda, que tem o seu marido como um dos sócios.

O Diário denunciou nesta semana que o reitor da USCS, Leandro Prearo (PSD), alugou o imóvel em 2020 sem licitação. O jornal teve acesso ao contrato e constatou que foi assinado por Prearo e pelos três sócios da empresa, Maria Irene da Silva Sequeira, Abel Afonso Sequeira Filho e Luiz Aires da Silva, marido de Cibele.