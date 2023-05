Feirão do emprego de Mauá reúne mais de 3 mil pessoas

Da Redação

Do Diário do Grande ABC



27/05/2023 | 08:13



A Prefeitura de Mauá realizou ontem o 2º Feirão de Emprego e Empreendedorismo, no Ginásio Poliesportivo Celso Daniel, com o objetivo de facilitar o contato de trabalhadores em busca de novas oportunidades e empregadores. No espaço foram montados estandes de 45 empresas, que ofereceram 2.200 postos na indústria, comércio e serviços. Ao todo, 3.400 pessoas estiveram no local. Instituições de ensino também participaram. Balanço divulgado pela administração apontou cerca de 1.600 encaminhamentos para entrevistas ou processos seletivos.

Desempregada há seis meses, Cristiane Martins da Silva, moradora do Parque das Américas, chegou às 6h30 e foi bem-sucedida em sua primeira vez no evento. “Saí com dois encaminhamentos. Para uma empresa aqui de Mauá e outra de Santo André. Estou muito feliz”, disse ela, que elogiou a organização. “As filas estavam rápidas. Pude passar em vários estandes e fui muito bem atendida”, completou.

Somente uma metalúrgica do bairro do Sertãozinho, em Mauá, selecionou oito candidatos, que deixaram o local com entrevistas marcadas. Na edição do ano passado, a empresa contratou seis funcionários. “Quatro seguem lá e estamos ajudando na formação de um deles. Sempre participamos e achamos importante atividades como essa, que nos ajudam a ter mais contato com os trabalhadores”, comentou Eloah Duques da Silva, gerente administrativa da empresa.

“Além de auxiliarmos na intermediação da mão de obra, objetivando a inserção dos candidatos ao mercado de trabalho, queremos ampliar o acesso deles a cursos de qualificação, muitos gratuitos. Que Deus tenha iluminado esse dia e possamos realizar o sonho de todos que participaram deste feirão”, afirmou o prefeito Marcelo Oliveira (PT).

Além das vagas de emprego e cursos, profissionais da Secretaria de Saúde montaram tendas de serviços onde realizaram aferição de pressão arterial, aplicaram cerca de 300 vacinas contra a gripe e fizeram 50 testes de sífilis e HIV.

O feirão faz parte do programa Emprega Mauá e é realizado pela Secretaria de Trabalho, Renda e Empreendedorismo. Além deste evento, a Prefeitura conta com o CPTR (Centro Público de Trabalho e Renda), que oferece intermediação de mão de obra, localizado na Rua Jundiaí, 63, bairro da Matriz. O telefone para contato é o (11) 4512-7779.