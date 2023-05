Um banco para Mauá. O distrito crescia. Lutava para emancipar-se. E toda nova conquista era um alento.

Ademir Medici

Do Diário do Grande ABC



27/05/2023 | 07:45



Maio de 1953. Crescia o entusiasmo entre os líderes autonomistas mauaenses. Mauá pertencia a Santo André como distrito. E queria a independência – a exemplo de Ribeirão Pires.

Em novembro haveria plebiscito, no ano quinquenal de 53. Uma vitória consagradora dos autonomistas. Mas até que o plebiscito fosse aprovado e realizado, quantas preocupações e dúvidas.

Crédito da foto 1 – Estadão Acervo (24-5-1953)

BOA NOTÍCIA. Mauá ganhava agência do Banco Nacional Interamericano em maio de 1953: no anúncio, nenhuma referência a Santo André

DIÁRIO HÁ 30 ANOS

Quinta-feira, 27 de maio de 1993 – ano 36, edição 8397

INDÚSTRIA – Autolatina recontrata 11 ex-funcionários, todos aposentados, para coordenar a implantação da linha de montagem do novo Fusca. Reportagem: Cleide Silva.

FUTEBOL – São Paulo conquista o bi da Libertadores, ontem (25-5-1993), em Santiago: perdeu para o Universidad Católica por 2 a 0, mas vencera na partida de ida por 5 a 1.

CULTURA & LAZER – Atores de Santo André relançam a ideia de uma cultura teatral própria, inspirados no GTC (Grupo de Teatro da Cidade) dos anos 60 e 70.

NAS ONDAS DO RÁDIO

Wando canta

Texto: Milton Parron

O coração de Wanderley Alves dos Reis, artisticamente conhecido em todo o Brasil como Wando, deixou de bater às 8h da manhã do dia 8 de fevereiro de 2012.

Vítima de parada cardiorrespiratória ele morreu aos 67 anos de idade no Biocor Instituto, em Nova Lima, região metropolitana de Belo Horizonte, onde estava internado desde o final de janeiro.

Wando colecionou inúmeros sucessos desde 1969 quando gravou seu primeiro disco.

A maioria das músicas que gravou eram de sua própria autoria.

No programa “Memória” será apresentada uma longa entrevista em que Wando conta suas histórias de vida, desde a infância de menino pobre que nasceu e viveu os primeiros anos na zona rural da pequena Cajuri, interior de Minas, até as peripécias para poder ter acesso ao disco e ao rádio e, claro, canta algumas de suas inesquecíveis composições.

EM PAUTA. Rádio Bandeirantes AM (840) e FM (90,9). E com vocês, Wando. Produção e apresentação: Milton Parron. Na virada de sábado para domingo; às 7h do domingo com reprise na sexta-feira, às 22h. Também disponível nas principais plataformas digitais, no Spotify e no Apple PodCast.

Arquivo de Memórias Musicais

O calouro que caiu nas graças de Silvio Santos, João da Praia, que canta “Aonde a vaca vai”.

Elizeth Cardoso, a Divina, interpreta “Naquela Mesa”, uma homenagem de Sérgio Bittencourt ao Jacob do Bandolim.

Apresentação: José Clóvis; produção: Solange Vieira Nolasco. Neste domingo, às 15h. Rádio ABC AM (1570) e FM 81.9.

Canta Itália

Um pedacinho da velha bota nos ares do Grande ABC.

Produção e apresentação: Marquitho Riotto. Quarta-feira, às 20h, com reapresentação no sábado, às 23h. Rádio ABC AM (1570) e FM 81.9; e Rádio Web Spaghetti, de São Bernardo.

Morte

Faleceu ontem (em 1931), em São Bernardo, o sr. João Antunes de Moura Castro, aos 72 anos, agricultor em Pindamonhangaba, deixando cinco filhos, entre eles o sr. Antonio Moura Castro, conhecido farmacêutico aqui estabelecido.

O extinto deixa viúva a sra. Maria das Dores de Castro.

Cf. A Gazeta, 29-4-1931.

EM 27 DE MAIO DE...

1903 – Do correspondente do Estadão em São Bernardo, Saladino Cardoso Franco: acha-se de novo entre nós o dr. Cesário Bastos, senador do Estado e chefe do Partido Republicano dissidente deste município e de Santos Paris, 25. Em consequência do grande número de desastres, o ministro do Interior proibiu que a corrida de automóveis Paris-Madrid continuasse no território da França.

HOJE

Dia do Profissional Liberal

Dia Nacional da Mata Atlântica

Dia do Serviço de Saúde

MUNICÍPIOS BRASILEIROS

Hoje é o aniversário de Corumbataí do Sul (PR), Guarani das Missões (RS), Tabira (PE) e Tubarão (SC).

Agostinho de Cantuária

27 de maio

Viveu no século VI. Missionário na Inglaterra. Consolidou o cristianismo no país, onde morreu no ano 1605.

Ilustração: Canção Nova