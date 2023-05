Dentes escurecidos de Johnny Depp viram assunto na internet e ator afirma: Tenho orgulho deles

19/05/2023 | 18:10



Johnny Depp virou assunto na internet nos últimos dias devido a sua aparição no Festival de Cannes, que acabou sendo como uma reabilitação do ator, que passou por um período polêmico após acusações de agressão e uma batalha jurídica contra sua ex-esposa, a atriz Amber Heard.

Entretanto, não foi apenas a presença do ator que deu o que falar. Ao ser fotografado no evento, seus dentes chamaram atenção dos internautas na web. Com a viralização das imagens, alguns fãs de Depp encontraram uma entrevista de 1995 na qual o ator fala sobre seus dentes escurecidos e afirma ter orgulho deles.

- Eu tenho um monte de cáries. Fiz um canal radicular há oito anos que está inacabado. É como um pequeno toco podre. Tenho orgulho deles. Quando vejo pessoas com dentes perfeitos, fico louco. Prefiro engolir um carrapato do que ter isso!

E é claro que a web não deixou barato! O assunto gerou diversas piadas sobre Johnny Depp e até sobre seu novo filme que foi exibido no Festival de Cannes.

O novo filme de Johnny Depp, Jeanne Du Barry, estreia com uma pontuação metacrítica de 51, uma classificação F. A pontuação está atualmente tão amarela quanto seus dentes. Parabéns!, brincou um internauta.