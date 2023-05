Mano Walter abre apresentações da Entoada Nordestina de São Caetano

Renan Soares

do Diário do Grande ABC



19/05/2023 | 08:38



O Espaço Verde Chico Mendes (Avenida Fernando Simonsen, 566, bairro Cerâmica) será palco, a partir de hoje, da 12ª edição da Entoada Nordestina de São Caetano. A festividade contará com artesanato, comidas típicas e apresentações musicais para celebrar a cultura dos nove Estados que compõem o Nordeste do País. Hoje, o cantor Mano Walter será a primeira grande atração a se apresentar no evento, que vai até domingo.

Além do artista alagoano, que sobe ao palco às 20h30, o espaço recebe a cantora Anastácia, conhecida popularmente como ‘Rainha do Forró’, com apresentação amanhã, no mesmo horário. A atração responsável pelo fechamento da festividade, no domingo, será a atriz Lucy Alves, a Brisa da telenovela Travessia. Com início novamente às 20h30, a apresentação da paraibana, que também é cantora, compositora e multi-instrumentista, mergulha nos sucessos de sua carreira.

“É sempre uma felicidade voltar para São Paulo, ainda mais para uma festa que celebra a cultura nordestina. Eu me sinto muito honrado em poder apresentar a minha cultura por todos os cantos deste País, é uma felicidade imensa. Com certeza vamos fazer uma linda festa em São Caetano e na região, a vaquejada vai rolar solta”, disse Mano Walter, sobre a expectativa para o show.

COMIDAS TÍPICAS

Serão cerca de 50 barracas e carrinhos de comidas típicas, como feijão-tropeiro, baião de dois, caldo de mocotó, galinha caipira, sarapatel, buchada, jabá, caldos, bobó de camarão, acarajé e tapioca. Haverá ainda opções de chopps artesanais e doces de abóbora, batata e figo, quebra-queixo e cocada. Na questão estrutural, o espaço terá brinquedos infláveis para as crianças, estande fotográfico e tendas com ambientação temática, com livros e cordéis.

O evento será aberto a todo o público, com entrada solidária de um quilo de alimento não perecível por pessoa. A Entoada acontece hoje, das 16h às 22h; amanhã, das 12h às 23h; e domingo, das 12h às 22h. A programação completa pode ser conferida no site (https://cultura.saocaetanodosul.sp.gov.br/event/361).