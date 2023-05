Ucrânia: Explosões são ouvidas durante novo ataque da Rússia contra Kiev

18/05/2023 | 07:17



Fortes explosões foram ouvidas em Kiev na manhã desta quinta-feira, 18, após um novo ataque da Rússia. Autoridades ucranianas disseram que todos os artefatos foram destruídos pela defesa antiaérea. Um prédio não residencial pegou fogo após ser atingido por destroços, segundo a Administração Militar da capital ucraniana.

Não há informações sobre vítimas, e não ficou claro qual seria o alvo principal da ofensiva. O ataque foi realizado a partir da região do Cáspio, provavelmente com mísseis de cruzeiro, e a Rússia posteriormente lançou naves de reconhecimento sobre Kiev.

Foi a nona vez neste mês que ataques aéreos da Rússia atingiram a capital da Ucrânia, em uma clara escalada de tensão após semanas de calmaria, e antes de uma contra-ofensiva ucraniana muito esperada, com o uso de armas ocidentais avançadas recém-fornecidas. Em Odessa, no sul do país, mísseis russo mataram uma pessoa e feriram outras duas. Fonte: Associated Press.