Sindicato fala em espionagem e intimidação em ato da saúde

Artur Rodrigues

do Diário do Grande ABC



17/05/2023 | 07:56



O governo do prefeito Orlando Morando (PSDB) foi acusado de tentar intimidar e espionar os presentes na manifestação contra as demissões na área da saúde do município. Durante o protesto, realizado em frente ao prédio da Secretaria de Saúde local, o SindSaúde ABC, sindicato da categoria, observou a presença de viatura da Romu (Ronda Ostensiva Municipal) e de alguns funcionários do gabinete da Secretaria de Segurança Urbana.

“A GCM (Guarda Civil Municipal) estar presente é uma coisa, considero adequado para garantir a segurança dos manifestantes. Mas a Romu é uma guarda especializada, não deveria estar lá presente. Esse governo tem essa prática de intimidar as pessoas”, declarou Almir Rogério da Silva, o Mizito, presidente do SindSaúde ABC

A equipe do Diário acompanhou o ato e constatou a presença da Romu, mas os funcionários do gabinete da Secretaria de Segurança pública já haviam deixado o local quando a reportagem chegou.

“Tinha olheiros, com certeza o Orlando colocou gente dele para gravar o ato lá de dentro da secretaria (de Saúde)”, disse Mizito, que ainda questionou a quantidade de agentes da GCM enviada pela gestão tucana. “Não era um ato violento. O número de manifestantes não justificava o grande número de agentes que a Prefeitura colocou na manifestação. Se isso não é intimidação, é o que?”.

Ao final do protesto, Mizito convocou nova assembleia com os trabalhadores da saúde para a noite de amanhã, na sede do sindicato, em Santo André. Mais cedo, às 13h, ocorrerá uma nova audiência no TRT-2 (Tribunal Regional do Trabalho da 2ª Região). O Tribunal espera a presença do secretário de Saúde, Geraldo Repke Sobrinho, que não compareceu à sessão realizada anteontem.

A manifestação de ontem foi organizada pelo SindSaúde para cobrar explicações da gestão de Orlando e do secretário da Saúde sobre a demissão em massa que está em curso desde 5 de maio no Complexo Hospitalar de São Bernardo, gerido pela FUABC (Fundação do ABC). Estavam presentes alguns funcionários demitidos, que relataram ao Diário casos de precarização nas unidades de saúde do município.

“Onde eu trabalhava, precisávamos de psicólogos e fonoaudiólogos. A Prefeitura ignorava os nossos pedidos para contratar mais profissionais. Outras duas pessoas saíram comigo. Se já faltava profissionais, imagina agora?”, disse uma auxiliar terapêutica que trabalhava na UBS (Unidade Básica da Saúde) São Pedro.

Outra funcionária demitida, ortopedista que acumulava trabalho em três unidades diferentes (Orquídeas, Vila União e Alvarenga), denunciou que a ressonância do Hospital de Clínicas, localizado na Estrada dos Alvarenga, está com a ressonância magnética em manutenção há sete meses.

“Desde outubro que a ressonância não está funcionando no HC. Os pacientes chegavam para nós e diziam que não conseguem fazer exames na unidade. Também não estavam fazendo endoscopia. Diante disso, éramos nós (funcionários de UBS) que tínhamos que amparar esses pacientes. E agora que não estamos mais lá, como eles ficam?”, comentou.

Caps não dá diagnóstico de TEA e encaminha pacientes às UBSs